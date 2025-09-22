Topo

Tom Holland pausa filmagens de 'Homem-Aranha' após concussão; o que é isso?

Tom Holland sofreu um acidente em set de filmagem de "Homem-Aranha" - Gilbert Flores/Variety via Getty Images
Tom Holland sofreu um acidente em set de filmagem de 'Homem-Aranha' Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images
22/09/2025

Tom Holland, 29, sofreu uma concussão durante as filmagens do filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e está hospitalizado, segundo o tabloide britânico The Sun. O acidente ocorreu na sexta-feira, e o ator teve de pausar as gravações por tempo indeterminado.

O que é concussão

Uma pancada na cabeça pode causar concussão cerebral. É um tipo de trauma cranioencefálico que apresenta sintomas como dor de cabeça, dificuldade de concentração, sensibilidade a barulhos, tonturas, insônia e alterações visuais. Na maioria dos casos, esses sinais desaparecem em dias ou semanas.

É importante avaliar o nível de consciência de quem se machucou. Vale fazer perguntas básicas (nome, idade, mês, ano e local), além de observar se a pessoa consegue abrir e fechar os olhos ou mover braços e pernas mediante comandos simples.

Sintomas de concussão

É fundamental observar sinais como:

  • Desorientação ou confusão mental;
  • Náuseas e vômitos;
  • Persistência da tontura;
  • Dor de cabeça intensa ou progressiva;
  • Perda de força ou formigamento;
  • Alterações visuais (visão turva, dupla, perda parcial do campo visual ou cegueira);
  • Dificuldades na fala ou compreensão;
  • Crises convulsivas;
  • Falta de coordenação motora ou equilíbrio;
  • Saída persistente de líquido claro ou sanguinolento pelo nariz ou ouvido.

A maioria das pancadas não causa problemas graves. No entanto, quando ignoradas, podem resultar em sequelas neurológicas permanentes e até em morte cerebral.

Não há informações sobre a gravidade do acidente de Holland. O pai do ator, Dominic Holland, disse que o filho sofreu um acidente nas filmagens e ficará afastado "por um tempo" das gravações. Ainda segundo o "The Sun", uma mulher identificada como dublê também se lesionou durante as filmagens e foi levada ao hospital em uma ambulância.

*Com informações de reportagem publicada em 15/09/2025

