Topo

Notícias

Teoria de "turbocâncer" é desinformação e não tem base científica

Teoria de ?turbocâncer? é desinformação e não tem base científica - Projeto Comprova
Teoria de ?turbocâncer? é desinformação e não tem base científica Imagem: Projeto Comprova
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 15h03

Especialistas e órgãos de saúde afirmam que a expressão não é reconhecida pela medicina e que não há evidências que associem o câncer às vacinas contra a covid-19.

Post no X desinforma ao dizer que estaria ocorrendo uma "pandemia global de turbo câncer (sic) em jovens". A publicação usa trecho do programa "The Charlie Kirk Show" de 3 de junho, em que o influenciador Charlie Kirk, assassinado em 10 de setembro, conversa com o médico e empresário Patrick Soon-Shiong. Nele, Soon-Shiong diz estar vendo pela primeira vez "criança de dez anos com câncer de cólon", "um adolescente de 13 anos com câncer pancreático metastático" e casos de câncer de ovário em "jovens de 20, 21 anos", e chama isso de "turbocâncer". O médico associa o problema, entre outros pontos, à covid-19 e às vacinas de prevenção da doença.

O termo utilizado por ele surgiu na pandemia e é uma teoria da conspiração que associa o surgimento de casos de câncer às vacinas contra a covid-19, principalmente as de mRNA, como as da Pfizer e da Moderna. Como verificado pelo Comprova, a expressão "turbocâncer" não é reconhecida pela comunidade científica e médica. "Trata-se de uma expressão sensacionalista, sem base em evidências", diz João Viola, coordenador de Pesquisa e Inovação do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Em abril do ano passado, o Ministério da Saúde publicou um texto dizendo se tratar de desinformação. Após chamar o "turbocâncer" de "teoria enganosa", o órgão negou a relação entre imunizantes e câncer. "É importante esclarecer que não há qualquer evidência que sugira que a imunização possa causar câncer, levar à recorrência da doença ou, ainda, acelerar a progressão", disse o ministério.

O mesmo dizem João Viola e Carlos Gil Ferreira, diretor médico da Oncoclínicas&Co, grupo dedicado ao tratamento do câncer na América Latina, e presidente do Instituto Oncoclínicas. "Não há nenhum registro médico ou estudo científico publicado que comprove aumentos significativos inesperados de câncer em adolescentes após a aplicação da vacina contra a covid-19", afirmou Ferreira ao Comprova.

"Os estudos e a vigilância pós-vacinação realizados pelas principais autoridades de saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), indicam que as vacinas são seguras e eficazes", disse Viola.

Como ele explica, "o câncer é uma doença complexa e multifatorial, e suas causas são variadas, envolvendo fatores genéticos, ambientais e biológicos", sem ligação com imunizantes.

Em dezembro do ano passado, em um comunicado dizendo que a "desinformação pode matar", o Ministério da Saúde voltou ao tema. "Nenhum imunizante aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ofertado à população contém substâncias tóxicas que causam câncer, eles não provocam mutações em células e não geram tumores cancerígenos", afirmou o órgão.

Segundo a OMS, "autoridades regulatórias monitoram continuamente o uso das vacinas", "reações graves (a elas) são extremamente raras" e, a partir de dados, conclui-se que elas "permanecem seguras em todo o mundo".

Sobre a afirmação de Soon-Shiong de que os casos de câncer entre jovens seriam novidade, Ferreira diz: "Casos raros de câncer em crianças e adolescentes, incluindo o câncer de pâncreas, são, infelizmente, conhecidos pela medicina, mas não há dados que sugiram que estejam em ascensão de forma extraordinária ou relacionados à vacinação contra a covid-19".

Citado por Soon-Shion, o câncer de pâncreas metastático em crianças, segundo Ferreira, "é extremamente raro, mas isso não implica que seja algo sem precedentes."

Procurada pelo Comprova, a Pfizer, que produz vacina de mRNA, disse monitorar a imunização e que "dados de estudos de mundo real complementam as informações dos estudos clínicos e proporcionam evidência adicional de que a vacina fornece proteção eficaz contra formas graves da covid-19". Também afirmou que "a vacina não tem nenhuma relação com doenças oncológicas (ca?ncer), tampouco existem evidências científicas para tal associação".

A reportagem também tentou contato com a Moderna, outra fabricante deste tipo de imunizante, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O autor da página, que tem 56,8 mil seguidores no X, afirma em sua descrição: "Neste perfil, você não ouvirá apenas o que deseja, mas sim a verdade. É hora de acordar, ou você pode acabar sendo devorado pelos lobos".

Entre os posts publicados, há conteúdos a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente norte-americano Donald Trump e também antivacina. Até 22 de setembro, a publicação verificada aqui tinha sido visualizada mais de 155,8 mil vezes.

O Comprova tentou contato com o autor, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Por que as pessoas podem ter acreditado

O movimento antivacina ganhou força na pandemia e pessoas que o seguem têm mais facilidade para acreditar em posts como este. Já quem não acredita pode mudar de ideia com posts como o verificado aqui porque o autor da publicação usa as declarações de um médico, o que passa a ideia de credibilidade.

Na legenda do post, ele afirma que Soon-Shiong fez um alerta e, no fim, usa o emoji de "atenção" seguido da frase: "Quando médicos veteranos dizem que nunca viram nada parecido, é sinal de que não estamos diante de coincidências — mas de consequências". As escolhas não são à toa. Desinformadores sabem que, quando conseguem gerar preocupação, apelando à emoção, a chance de quem os lê se interessar pelo assunto e ficar no post, sem refletir se aquilo faz sentido ou não, é maior. No caso deste trecho, o post sugere uma ameaça iminente e grave sem apresentar evidências que comprovem a relação de causa e efeito.

Outro trecho em que o autor apela à emoção é quando escreve que "o mundo estaria diante de uma pandemia global de 'turbocâncer' em jovens". Além disso, quando o assunto é saúde infantil, o post já gera naturalmente uma preocupação natural das pessoas.

O fato de o autor usar trecho do programa de Kirk também faz as pessoas se interessarem. Mesmo quem não conhecia o influenciador passou a saber quem ele foi após seu assassinato, amplamente divulgado.

Fontes que consultamos: Ministério da Saúde, João Viola, do INCA, Carlos Gil Ferreira, da Oncoclínicas&Co, OMS, Pfizer e reportagens sobre o tema.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Desde o primeiro ano da pandemia, o Comprova já publica verificações mostrando que as vacinas de covid-19 não têm relação com casos de câncer. Em outubro daquele ano, mostrou não ser verdade que os imunizantes causem câncer, danos genéticos ou "homossexualismo". Entre as diversas checagens sobre o tema, publicou também que as vacinas não causam câncer nem têm relação comprovada com herpes-zóster e que não carregam "fungos do câncer". Diante de tantas mentiras, o Comprova publicou mais recentemente como a desinformação sobre vacinas distorce dados e compromete a confiança pública.

Notas da comunidade: A publicação analisada não tinha notas da comunidade até a conclusão desta verificação.

Este conteúdo foi investigado por Folha de S. Paulo. A investigação foi verificada por Estadão, GZH, A Gazeta e O Dia. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 22 de setembro de 2025.

O Comprova é um projeto integrado por 40 veículos de imprensa brasileiros que descobre, investiga e explica informações suspeitas sobre políticas públicas, eleições presidenciais e a pandemia de covid-19 compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. Envie sua sugestão de verificação pelo WhatsApp no número 11 97045 4984.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Treinamento em IA se torna obrigatório em mais faculdades de Direito dos EUA

Líderes da oposição na Venezuela apoiam presença militar dos EUA no Caribe (vídeo)

STF chama de 'injusta' sanção à mulher de Moraes, e ministro classifica medida como 'ilegal'

Governo Trump diz que quem facilitar 'atos estrangeiros malignos' será responsabilizado

Mais de 35 mil peregrinos chassídicos chegam à Ucrânia para o ano novo judaico

Prefeitura na Bahia divulga indevidamente nomes de centenas de pacientes com HIV

Tensões com a polícia marcam protestos na Itália contra ofensiva israelense em Gaza

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação em processo judicial de seu pai

Filho que confessou ter matado a mãe em MG é denunciado por feminicídio

Pix investigado, tarifaço, Magnitsky: medidas impostas pelos EUA ao Brasil

Mural 3D de 4.000 anos muda visão sobre civilizações do Peru: 'Surpresa'