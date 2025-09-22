Tensões com a polícia marcam protestos na Itália contra ofensiva israelense em Gaza

Diversas cidades italianas foram palco de manifestações, greves e bloqueios nesta segunda-feira (22), em protesto contra a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza. A mobilização foi marcada por confrontos violentos entre os participantes e a polícia em Milão.

Convocados por sindicatos, os atos tinham como objetivo exigir sanções econômicas e diplomáticas contra Israel e denunciar o que os organizadores classificaram de "genocídio em Gaza".

Em Roma, mais de 20 mil pessoas, segundo a prefeitura, se reuniram em frente à estação ferroviária Termini. Muitos eram estudantes do ensino médio, que carregavam bandeiras palestinas e cartazes com frases como "Contra o genocídio, vamos bloquear tudo!", enquanto gritavam "Palestina livre!". O transporte público na capital foi afetado, com interrupções nos serviços de ônibus e metrô. À noite, associações católicas organizaram uma vigília de solidariedade e oração.

Em Milão, no norte do país, houve confrontos violentos entre manifestantes e policiais nas proximidades da estação central. Participantes lançaram pedras e cadeiras contra as forças de segurança, e dezenas chegaram a invadir a estação, sendo em seguida dispersados com gás lacrimogêneo.

Em Bolonha, também no norte, mais de 10 mil pessoas participaram dos protestos, segundo a polícia local. Um grupo bloqueou uma estrada, antes de ser dispersado com jatos d'água. Houve ainda manifestações em Turim, Florença, Nápoles, Bari, Palermo, Gênova e Livorno. Nessas duas últimas cidades, trabalhadores portuários bloquearam as docas, segundo agências italianas.

A mobilização ocorre no mesmo dia em que diversos países discutem o reconhecimento do Estado da Palestina na ONU ? como fizeram Reino Unido, Austrália e Canadá no domingo (19). A Itália, no entanto, liderada pelo governo ultraconservador de Giorgia Meloni, ainda não considera essa possibilidade.

Governo adota postura cautelosa em relação à guerra em Gaza

O governo italiano, ideologicamente próximo ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adota uma postura cautelosa em relação à guerra em Gaza. Apesar de Meloni ter expressado preocupação com a ofensiva israelense, Roma evita reconhecer o Estado palestino e resiste às sanções comerciais propostas pela União Europeia. O governo afirma, no entanto, que não vende mais armas a Israel desde 7 de outubro de 2023.

Segundo uma pesquisa recente do instituto Only Numbers, 63,8% dos italianos consideram "extremamente grave" a situação humanitária em Gaza, e 40,6% apoiam o reconhecimento de um Estado palestino.

A ofensiva israelense em Gaza se intensificou nos últimos dias, com o objetivo declarado de "aniquilar" o grupo Hamas, responsável pelo ataque de 7 de outubro de 2023 em território israelense, que deixou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo dados oficiais. Em resposta, os bombardeios israelenses já causaram 65.344 mortes em Gaza, também majoritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas - cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

(Com informações da AFP)