Eduardo Bolsonaro e Trump são maiores cabos eleitorais do Lula, diz Temer

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) são os maiores cabos eleitorais do presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Temer disse que Lula "se recuperou eleitoralmente" após as sanções dos EUA. "O maior cabo eleitoral do presidente Lula para uma reeleição é o presidente Trump e aqueles que foram aos Estados Unidos para criar problemas para o Brasil", disse, sem citar nominalmente Eduardo.

Temer manifestou "desagrado" com as sanções contra a mulher de Alexandre de Moraes. "Fica a minha objeção radical em relação a isso que está acontecendo", declarou. Mais cedo, o governo norte-americano anunciou a aplicação da Lei Magnitsky contra a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF, e a revogação do visto do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Temos uma regra no nosso sistema jurídico que diz que a pena nunca pode passar do réu. Nesse caso, mal exemplificando, se há uma pena em cima do ministro Alexandre de Moraes, ela não poderia se estender fora da figura do ministro.

Michel Temer, em evento do banco BTG Pactual

Ex-presidente voltou a defender que Lula ligue para Trump. Ele afirmou que o diálogo é a única forma de melhorar a relação entre os países.

O emedebista participou de painel com ex-presidentes da Câmara. Rodrigo Maia também criticou os bolsonaristas e afirmou que Lula "voltou para o jogo graças à estratégia desorganizada" da extrema direita. "Eu não entendo como a oposição pode ser tão competente para ressuscitar um governo", declarou.

Eduardo atacou Temer na semana passada, após o ex-presidente se reunir com Paulinho da Força, relator do projeto de anistia. "Paulinho, Michel Temer e o resto da turma não irão impor na marra o que chamam, cinicamente, de pacificação, que nada mais é do que a manutenção de todos os crimes praticados por Alexandre de Moraes."