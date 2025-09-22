Topo

Tarifas contribuem para inflação nos EUA, mas efeitos são incertos, afirma membro do Fed

São Paulo

22/09/2025 12h50

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, reconheceu nesta segunda-feira, 22, que as tarifas a importações já estão contribuindo para o aumento da inflação nos Estados Unidos, embora a dimensão dos efeitos siga incerta. "Até agora, os efeitos sobre a inflação foram mais moderados do que o esperado, sugerindo que outros fatores além das tarifas estão contribuindo para uma inflação acima da meta", afirmou, durante evento do Brookings Institute.

Musalem, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), disse esperar que o impacto inflacionário das tarifas diminua nos próximos trimestres.

No entanto, para ele, o caráter incerto do cenário justifica evitar adotar uma trajetória predefinida para os juros, com decisão a cada reunião.

O dirigente acrescentou que a retaliação dos países afetados pelas sobretaxas tem sido mais moderada, "ou até inexistente", do que se temia no começo do ano. Por isso, o crescimento econômico internacional exibe quadro melhor que há alguns meses.

