Josias: 'Tarcísio vai na onda de Trump e pode perder o centro'

O uso político do funeral de Charlie Kirk por Donald Trump se repete nos movimentos de Tarcísio de Freitas, que pode se distanciar do eleitor médio brasileiro, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O funeral do ativista conservador virou palco para Trump atacar adversários e responsabilizar a esquerda, mesmo sem clareza sobre a motivação do crime. Tarcísio, ao se alinhar ao ex-presidente dos EUA, corre risco de perder espaço no centro político nacional.

Em primeiro lugar, nada justifica a execução de uma pessoa, muito menos uma execução produzida, provocada pelas suas opiniões. Agora, o Tarcísio de Freitas não consegue esconder o chapéu vermelho do Trump no armário. Esse personagem, o Charlie Kirk, que é um personagem controverso... Os grupos de direitos civis nos Estados Unidos o criticam pela sua retórica, descrevem como um personagem como racista, anti-imigrante, transfóbico, misógino e os apoiadores do Trump e o próprio Trump dizem que se tratava de um defensor dos valores conservadores, um defensor da família, da liberdade de expressão e o Tarsício de Freitas toma sempre o lado do Trump. Não leva em conta que pode estar pagando um preço, por isso, na política interna, na medida em que ele, ao se aproximar do Trump, acaba se distanciando do voto médio do brasileiro que vai decidir a eleição. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias vê Trump instrumentalizando a morte de Kirk, como se viu no velório do aliado do presidente americano.

A manifestação do Trump no velório do Charlie Kirk é muito impressionante, primeiro pelo fato de que ele está ele está instrumentalizando politicamente o cadáver. O sonho dele [Trump] é se ver livre da expressão de todas as opiniões que lhe pareçam contrárias. E nesse funeral, ele falou que odeia o oponente, que não quer o melhor do oponente, pediu até desculpas à viúva. Não parece razoável esse movimento que é feito pelo Trump. E o Tarcísio de Freitas vai na mesma onda. Ao endossar as palavras do Donald Trump, ao tratar o personagem do mesmo modo, ao aplicar ao Charlie Kirk a mesma lente que é aplicada pelo Donald Trump, O Tarcísio de Freitas, como disse, está tomando um lado e ele está desconsiderando o fato de que esse lado pode afastar o do eleitor médio no Brasil. Josias de Souza

Veja a íntegra do programa: