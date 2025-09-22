STOXX 600 recua com queda de montadoras e índice espanhol atinge nível mais baixo em uma semana

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 caiu nesta segunda-feira, pressionado por montadoras, apesar dos ganhos em tecnologia e mineração, enquanto o índice de referência da Espanha fechou em seu nível mais baixo em mais de uma semana.

O STOXX 600 fechou em queda de 0,13%, a 553,40 pontos, depois de recuar até 0,4%, pressionado por ações defensivas, como a Unilever e a Nestlé.

Os bancos espanhóis pressionaram o índice de referência da Espanha para seu nível mais baixo desde 10 de setembro.

Em Madri, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,17%, a 15.082,50 pontos.

A Porsche despencou mais de 8%, seu pior desempenho em quase três anos, depois que a montadora alertou sobre atrasos no lançamento de veículos elétricos e reduziu sua perspectiva para 2025. Isso ajudou a enviar o setor de automóveis para o nível mais baixo em mais de um mês.

"A reformulação da orientação (da Porsche) pode ser a última, mas deixa a reviravolta como um caso prolongado com desafios na marca e no ciclo do produto", disseram analistas da Jefferies em nota.

As ações da Volkswagen, controladora da Porsche, que também cortou suas perspectivas de lucro para 2025, caíram 7,1%.

O setor de bancos da zona do euro recuou 0,9%, com o espanhol Sabadell em baixa de 3,9% depois que seu maior concorrente BBVA disse que aumentou sua oferta pelo banco em 10%, para 3,39 euros por ação. O BBVA também caiu 2,6%.

A Roche limitou as perdas no STOXX 600. A fabricante de medicamentos subiu 2,3% depois de sinalizar sua ambição de se juntar à Eli Lilly e à Novo Nordisk no topo do mercado em expansão de perda de peso.

As ações de tecnologia também ajudaram a conter as perdas, com alta de 0,8%. As fabricantes de chips ASML e ASMI avançaram 2,1% e 1,7%, respectivamente.

Mineradoras europeias subiram 1,4%, com a mineradora de metais preciosos Fresnillo, listada no Reino Unido, entre as que mais ganharam, com uma alta de 4,6%, conforme os preços do ouro atingiram um recorde histórico.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,11%, a 9.226,68 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,48%, a 23.527,05 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,30%, a 7.830,11 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,26%, a 42.423,18 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,19%, a 7.719,11 pontos.