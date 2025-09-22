Dani Lima: STF quer dar tratamento rápido à denúncia da PGR contra Eduardo

O STF (Supremo Tribunal Federal) deve dar andamento rápido à denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, disse a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O caso envolve acusações de coação contra ministros do STF, em meio a críticas à Câmara dos Deputados, presidida por Hugo Motta, por não avaliar a conduta de Eduardo Bolsonaro, que está fora do país e foi nomeado líder da minoria.

Hoje, dentro do Supremo, a disposição é de dar a esse caso um tratamento célere dentro dos prazos legais. Por óbvio, não é correr, mas atuar dentro dos prazos legais simplesmente porque o Congresso, mais especificamente a Câmara, vem se eximindo de exercer o seu papel de avaliar o deputado que está lá fora provocando sanções ao Brasil, não comparecendo às votações e não exercendo seu mandato com plenitude. E ele é premiado pela oposição com uma liderança.

São duas frentes aí: dar a esse caso tratamento célere dentro dos prazos legais, como tem sido feito até aqui pelo Supremo, e também apontar o dedo para a Câmara dos Deputados, muito especialmente para o seu presidente Hugo Motta, para exercer o seu papel. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima destaca que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo assumiram publicamente as ameaças e pedidos de sanção a ministros do STF, inclusive contra Alexandre de Moraes.

Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, apesar de terem se insurgido contra a denúncia e contra o próprio procurador Paulo Gonet, nesse caso são confessos. Todas as ameaças foram transmitidas por eles de viva voz ou de próprio punho nas redes sociais. As ameaças foram feitas abertamente pela aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e aqueles que dão suporte a ele

Ou seja: vem uma ameaça embutida aos outros integrantes da Primeira Turma que também votaram pela condenação a 27 anos de prisão de Jair Messias Bolsonaro e de outros sete integrantes do que seria o núcleo central da trama golpista. Daniela Lima, colunista do UOL

A colunista também aponta que a insatisfação com as ações de Eduardo Bolsonaro não se limita ao Supremo, mas envolve outras lideranças políticas.

A impaciência com o que Eduardo Bolsonaro está produzindo lá fora não está mais restrita ao Supremo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que é 'indignante assistir a um deputado federal lá de fora atacando o meu país todos os dias'.

Há impaciência e cansaço, e neste caso facilitaram e muito o trabalho do Gonet. Eles cometeram crime de coação no curso do processo à luz do dia, sem que haja como pairar qualquer dúvida razoável a respeito se houve ou não uma tentativa de impedir ou de travar o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Daniela Lima, colunista do UOL

'Sanção à esposa de Moraes é vista como absurda', diz Daniela Lima

Ministros do STF consideram absurda e injusta a inclusão da esposa de Alexandre de Moraes nas sanções da Lei Magnitsky pelos EUA, relata Daniela Lima. Ela destaca que a decisão surpreendeu a Corte e teria sido impulsionada por campanha de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.

A Lei Magnitsky foi criada inicialmente para punir terroristas violadores de direitos internacionais. Ainda que se assuma que o ministro Alexandre de Moraes é isso e aquilo para uma parcela da população, a doutora Viviane jamais deu qualquer decisão que pudesse interferir no curso de qualquer processo.

A aplicação da Magnitsky a Moraes já era vista, inclusive pelo criador da lei, como um absurdo e uma ilegalidade. A extensão dessa aplicação à mulher do ministro é absurda. Quem está dizendo isso são os integrantes do STF.

Falei com dois ministros muito próximos a Moraes e eles disseram basicamente o seguinte. 'Isso é impensável. O que nós estamos vendo hoje beira o absurdo. Beira, não; é absurdo'. Um outro integrante do STF disse, por mais que isso fosse esperado, essa injustiça fica muito mais dolorida quando chega aos familiares. Daniela Lima, colunista do UOL

