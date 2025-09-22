STF tem maioria para restringir à Corte autorização de buscas no Congresso

O STF formou maioria de votos para fixar que é competência exclusiva da Corte autorizar operações de busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional e em imóveis ocupados por parlamentares.

O que aconteceu

Até a manhã de hoje, seis ministros votaram para fixar que somente o Supremo pode liberar operações nesses casos. O voto do relator, o ministro Cristiano Zanin, foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia.

Ministros começaram a julgar na sexta-feira a ação da Mesa Diretora do Senado. Ação busca restringir decisões judiciais nas dependências do Congresso.

Ação está em julgamento no plenário virtual do Supremo. Os votos podem ser inseridos no sistema eletrônico até sexta-feira (26). Com a prevalência do entendimento do relator, o STF reafirma sua jurisprudência contra a blindagem de endereços ligados a parlamentares.

Zanin destacou que a entrada em espaço protegido só deve ocorrer com autorização do morador ou com ordem judicial. "Em se falando das casas legislativas, as ordens de busca e apreensão, por exemplo, buscam justamente prevenir que o ingresso da polícia seja impedido pelo presidente da Câmara ou do Senado, caso contrário não haveria a necessidade do mandado judicial".

Tema é votado poucos dias após a aprovação, na Câmara, da PEC da Blindagem. Alvo de protestos organizados ontem pelo campo da esquerda e do centro, a PEC que prevê a necessidade de aval da respectiva casa legislativa para que processos criminais contra deputados e senadores possam tramitar no Supremo.

Entenda a ação

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) foi aberta em outubro de 2016 pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). À época, ele era presidente do Senado e abriu a ação após a deflagração da Operação Métis.

Operação foi deflagrada a pedido da Polícia Federal. À época, a PF apurava a suspeita de que policiais legislativos e equipamentos do Senado eram empregados na varredura de endereços funcionais com objetivo de desativar possíveis escutas instaladas com autorização judicial no âmbito da operação Lava Jato.

Na ocasião, a 10ª Vara Federal de Brasília determinou buscas nas dependências do Senado. A vara também determinou a apreensão dos equipamentos supostamente utilizados. O então ministro do STF Teori Zavascki acabaria suspendendo as investigações e determinando a remessa do processo e de todo material apreendido para o Supremo.