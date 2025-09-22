Moraes define que prefeituras não podem decidir sobre moto por app

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu uma lei estadual paulista que dava poder para prefeituras decidirem sobre funcionamento de transporte de motos por aplicativo.

O que aconteceu

Ministro entendeu que a legislação paulista criava uma "barreira de entrada" para o transporte de motos por aplicativo. A decisão é de caráter liminar e seguirá para plenário do STF.

Lei estadual dizia que o serviço de moto por app só poderia funcionar com autorização do município. A liminar considerou inconstitucional a lei por invadir uma competência da União, sobre trânsito e transporte.

Antes da liminar, os municípios tinham o poder de regulamentar o serviço de moto por aplicativo. Após repercussão das negativas dos municípios para a atividade econômica, a CNS (Confederação Nacional de Serviços) entrou com ação alegando inconstitucionalidade.