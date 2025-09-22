Topo

Notícias

Moraes define que prefeituras não podem decidir sobre moto por app

São Paulo (SP), 16/01/2025 - Aplicativo 99, lança serviço de Moto Taxi em São Paulo, contrariando norma da prefeitura que proíbe o serviço.Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil - Paulo Pinto/Agência Brasil/Paulo Pinto/Agência Brasil
São Paulo (SP), 16/01/2025 - Aplicativo 99, lança serviço de Moto Taxi em São Paulo, contrariando norma da prefeitura que proíbe o serviço.Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Imagem: Paulo Pinto/Agência Brasil/Paulo Pinto/Agência Brasil
Uesley Durães
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 15h12

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu uma lei estadual paulista que dava poder para prefeituras decidirem sobre funcionamento de transporte de motos por aplicativo.

O que aconteceu

Ministro entendeu que a legislação paulista criava uma "barreira de entrada" para o transporte de motos por aplicativo. A decisão é de caráter liminar e seguirá para plenário do STF.

Lei estadual dizia que o serviço de moto por app só poderia funcionar com autorização do município. A liminar considerou inconstitucional a lei por invadir uma competência da União, sobre trânsito e transporte.

Antes da liminar, os municípios tinham o poder de regulamentar o serviço de moto por aplicativo. Após repercussão das negativas dos municípios para a atividade econômica, a CNS (Confederação Nacional de Serviços) entrou com ação alegando inconstitucionalidade.

Prevaleceu o entendimento segundo o qual a competência para a regulação de transporte individual particular de passageiros, ainda que com fundamento no interesse público na proteção ao consumidor, mobilidade urbana e meio ambiente, não permite a proibição dessa atividade.
Alexandre de Moraes, em liminar

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Treinamento em IA se torna obrigatório em mais faculdades de Direito dos EUA

Líderes da oposição na Venezuela apoiam presença militar dos EUA no Caribe (vídeo)

Governo Trump diz que quem facilitar 'atos estrangeiros malignos' será responsabilizado

Mais de 35 mil peregrinos chassídicos chegam à Ucrânia para o ano novo judaico

Prefeitura na Bahia divulga indevidamente nomes de centenas de pacientes com HIV

Tensões com a polícia marcam protestos na Itália contra ofensiva israelense em Gaza

Eduardo Bolsonaro é denunciado por coação em processo judicial de seu pai (PGR)

Filho que confessou ter matado a mãe em MG é denunciado por feminicídio

Pix investigado, tarifaço, Magnitsky: medidas impostas pelos EUA ao Brasil

Mural 3D de 4.000 anos muda visão sobre civilizações do Peru: 'Surpresa'

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação no processo que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe