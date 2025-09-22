STF chama sanção de injusta e diz que EUA foram ?convencidos de narrativa?

Em nota divulgada nesta tarde, o STF (Supremo Tribunal Federal) lamentou e classificou como injusta a aplicação da Lei Magnitsky à esposa e a um instituto da família do ministro Alexandre de Moraes anunciada hoje pelo governo dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Corte afirma em nota que autoridades americanas foram "convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos". Sanção anunciada hoje ocorre após pressão do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do empresário Paulo Figueiredo, que estão nos EUA articulando sanções contra o Brasil na tentativa de pressionar por uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o primeiro a ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Na nota, corte afirma ainda que a "quase totalidade" da sociedade brasileira reconhece a importância histórica de uma punição por tentativa de golpe de Estado. Tribunal ainda reafirma que julgamento respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, "com toda publicidade". Governo dos EUA anunciou sanções um dia após uma onda de manifestações pelo país contra a proposta anistia aos condenados por envolvimento nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e também a Bolsonaro.

Lei Magnitskty foi criada para punir envolvidos em crimes contra direitos humanos e corrupção. Aplicação da lei a Moraes e seus familiares é considerada atípica até por pessoas que atuaram para criação da legislação nos EUA. Sanção impede a pessoa de ter contas bancárias e fazer movimentações financeiras em qualquer instituição bancária que tenha relação com o sistema bancário norte-americano. Na prática, é uma "sentença de morte financeira" para a pessoa.

A íntegra da manifestação do STF: