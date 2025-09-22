Topo

Notícias

SP: Chuva, ventos fortes e queda de árvores deixam 900 mil sem energia

22/09/2025 14h55

Litoral

O litoral sul também foi bastante afetado pelas chuvas e ventos. A queda de uma estrutura de um show em Peruíbe deixou quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave. Outras duas pessoas ficaram feridas em Dracena por causa da queda de uma árvore. Em Marabá Paulista, o destelhamento de uma casa também feriu uma pessoa.

As chuvas foram consequência das altas temperaturas. A Defesa Civil apontou que nos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba, no litoral Norte, por exemplo, as temperaturas atingiram mais de 40º C. A expectativa é de novas chuvas e ventos fortes durante toda a tarde de hoje.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Chanceler saudita insta todos os países a reconhecerem Estado da Palestina

Aitana Bonmatí conquista Bola de Ouro pela terceira vez

Lula defende Palestina e diz que 'nada justifica usar fome como arma'

Gilmar Mendes não admitiu farsa em julgamento de Bolsonaro

FGVAgro: produção da agroindústria cai 1% em julho ante julho de 2024

Promotores do TPI acusam ex-presidente filipino de crimes contra a humanidade

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação à Justiça

Favorito às presidenciais no Chile propõe deter e expulsar migrantes sem documentos

Presidente palestino exorta Hamas a entregar armas e condena ataques de 7/10

Donnarumma recebe Troféu Yashin de melhor goleiro da temporada

França reconhece 'Estado da Palestina' em prol da 'paz' entre israelenses e palestinos