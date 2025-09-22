Topo

S&P 500 e Nasdaq têm pouca movimentação em meio a repressão de Trump a vistos

22/09/2025 11h52

Por Purvi Agarwal e Sukriti Gupta

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq tinham pouca movimentação nesta segunda-feira depois de atingirem máximas recordes na sessão anterior, enquanto a incerteza em relação às políticas de visto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pesavam sobre a confiança.

O governo Trump disse na sexta-feira que pedirá às empresas que paguem US$100.000 por ano pelos vistos de trabalho H-1B, o que levou algumas grandes empresas de tecnologia e bancos a alertar seus funcionários para que permaneçam nos EUA ou retornem rapidamente.

As empresas de tecnologia, incluindo a Microsoft e a Amazon.com, tinham queda, uma vez que dependem de trabalhadores qualificados da Índia e da China. A Microsoft pesava sobre o Dow Jones.

Empresas como a Cognizant Technology Solutions, Intel e JPMorgan, que estão entre as maiores patrocinadoras de vistos H-1B, reduziram a maior parte das quedas vistas nas negociações de pré-abertura.

"As taxas e o recente fluxo de notícias relacionadas a vistos apontam para um ambiente que está se tornando cada vez mais rigoroso e pode prejudicar o sentimento", disse Tien-tsin Huang, analista de ações do J.P. Morgan, em uma nota.

No entanto, a Apple ganhava 2,4% depois que a Wedbush elevou seu preço-alvo para a empresa, devido aos fortes sinais de demanda pelo iPhone 17.

A Tesla e a Apple atingiram máximas de mais de oito meses, com os ganhos impulsionando os setores de tecnologia e de consumo discricionário do S&P 500.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,21%, para 46.219,54 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,02%, para 6.662,90 pontos, e o Nasdaq Composite ganhava 0,11%, para 22.656,75 pontos.

