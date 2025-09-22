Sob Trump, Pentágono diz que imprensa deve concordar em não divulgar informações sensíveis

Por Andrew Goudsward

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está impondo novas restrições à cobertura da mídia sobre as Forças Armadas dos EUA, exigindo que as organizações de notícias concordem que não divulgarão informações que o governo não tenha aprovado para divulgação.

Em um memorando na sexta-feira, o Departamento de Defesa disse que os jornalistas que publicarem material sensível não autorizado poderão ter suas credenciais de imprensa revogadas. Os defensores da mídia disseram que as restrições sufocariam as reportagens independentes.

Ao ser questionado por repórteres do lado de fora da Casa Branca se o Pentágono deveria ser responsável pelo que a imprensa pode publicar, Trump respondeu no domingo: "Não, acho que não. Nada impede os repórteres". Trump não foi perguntado especificamente sobre a nova política.

O memorando diz que as organizações de notícias deverão reconhecer que a divulgação, o acesso ou a tentativa de acesso a informações confidenciais sem autorização pode ser motivo para que suas credenciais de imprensa do Pentágono sejam negadas ou revogadas.

O departamento "continua comprometido com a transparência para promover a responsabilidade e a confiança do público. No entanto, as informações do DoW devem ser aprovadas para divulgação pública por um funcionário autorizador apropriado antes de serem divulgadas, mesmo que não sejam sigilosas", afirmou o memorando, usando o acrônimo em inglês para Departamento de Guerra. Trump ordenou que o departamento mudasse seu nome para Departamento de Guerra, uma mudança que exigirá ação do Congresso.

A medida marca o mais recente exemplo da administração Trump aplicando pressão governamental sobre organizações de mídia nos EUA, que Trump há muito tempo considera tendenciosas contra ele, e também representa uma expansão das restrições ao acesso da imprensa ao Pentágono sob o comando do secretário de Defesa, Pete Hegseth, ex-apresentador da Fox News.

O memorando diz que os repórteres que perderem suas credenciais não terão acesso a todas as instalações militares dos EUA, o que incluiria o próprio Pentágono. Essa proibição levantaria sérias questões sobre a cobertura das Forças Armadas dos EUA, desde os principais anúncios do Pentágono até suas ações em conflitos e ajuda em desastres.

A medida foi rapidamente condenada por organizações de mídia, incluindo o New York Times, a Reuters, o Washington Post e o Wall Street Journal. O diretor do National Press Club em Washington, que defende a liberdade de imprensa, disse que se trata de um "ataque direto" ao jornalismo independente.

"Se as notícias sobre nossas Forças Armadas tiverem que ser aprovadas primeiro pelo governo, então o público não estará mais recebendo informações independentes. Ele está recebendo apenas o que as autoridades querem que ele veja", disse o presidente do National Press Club, Mike Balsamo, em um comunicado.

Mais de duas dúzias de organizações de notícias operam no Pentágono, incluindo a Reuters, informando sobre as atividades diárias das Forças Armadas dos EUA.

O deputado republicano Don Bacon, de Nebraska, veterano da Força Aérea dos EUA e membro do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Deputados, criticou as restrições em publicação no X.

"Uma imprensa livre torna nosso país melhor", escreveu Bacon. "Isso parece mais um amadorismo."

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, disse em um comunicado que essas "são diretrizes básicas e de bom senso para proteger informações confidenciais, bem como a proteção da segurança nacional e a segurança de todos os que trabalham no Pentágono".

Em fevereiro, o departamento removeu quatro organizações de mídia de seus espaços de escritório designados no Pentágono, iniciando um rodízio com outros veículos que incluía publicações de direita. Em maio, Hegseth também emitiu ordens que exigem que os jornalistas tenham escolta oficial em grande parte do prédio do Pentágono.

(Reportagem de Andrew Goudsward; Reportagem adicional de Bhargav Acharya)