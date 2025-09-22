Topo

Notícias

Sabesp passa a reduzir pressão de água diariamente das 19h às 5h na Grande SP

São Paulo

22/09/2025 12h08

A partir desta segunda-feira, 22, a Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) vai ampliar em duas horas o tempo da redução da pressão noturna na região metropolitana de São Paulo, passando de 8 horas para 10 horas diariamente. O horário será das 19h às 5h do dia seguinte.

A decisão cumpre uma solicitação feita pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo (Arsesp).

"A medida é preventiva e de contingência temporária com a finalidade de preservar os níveis de água dos reservatórios e mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo, coberta pelo Sistema Integrado Metropolitano (SIM)", disse a companhia.

Ainda de acordo com a Sabesp, a iniciativa faz parte do trabalho integrado entre a companhia de abastecimento, Arsesp, SP Águas e o Governo do Estado de São Paulo para realizar o monitoramento e minimizar os impactos da escassez de água e preservar o nível dos mananciais.

Chuvas abaixo da média

A região metropolitana vem enfrentando uma sequência de anos com chuvas abaixo da média. Como o Estadão mostrou, os sete sistemas de água que abastecem as cidades da região metropolitana de São Paulo operam no menor nível dos últimos 10 anos para o mês de agosto.

Reunindo os sistemas Cantareira, Guarapiranga, Rio Grande, Rio Claro, Alto Tietê, Alto Cotia e São Lourenço, o Sistema Integrado Metropolitano (SIM) funcionava em 19 de agosto, com 39,9% da sua capacidade. Foi o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 19 de agosto daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 10,6% do volume total.

Nesta segunda-feira, 22, o volume total dos mananciais da região metropolitana de São Paulo está em 31,9%.

"A gestão da demanda noturna é uma medida eficiente porque ajuda a economizar água, reduz perdas e causa menos impacto para a população, por ser executada no período de menor demanda", explicou o diretor-presidente da Arsesp, Thiago Mesquita Nunes. (Colaborou Caio Possati)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Quem foi Magnitsky, advogado morto na prisão e que batiza lei dos EUA

Abiove: capacidade de processamento de oleaginosas cresce 5,7% em 2025

Israel não permitirá que flotilha para Gaza rompa bloqueio do território, diz chancelaria

Enviado dos EUA à ONU promete "defender cada centímetro do território da Otan"

Enviado dos EUA na ONU promete "defender cada centímetro do território da Otan"

EUA incluem mulher de Alexandre de Moraes em sanções da Lei Magnitsky

Macron mira legado internacional apesar dos riscos ao reconhecer Estado palestino em gesto histórico

Se o Senado achar que a PEC da Blindagem não é interessante, que arquive, diz Motta

EUA sanciona esposa de Alexandre de Moraes

Liderado pelo recuperado Militão, Real Madrid busca manter invencibilidade

Enel SP: falha em subestação deixou 900 mil sem energia na manhã desta segunda-feira