Topo

Notícias

Rússia retoma táticas da era soviética para reprimir dissidência, diz especialista da ONU

22/09/2025 11h10

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - A Rússia está retomando táticas da era soviética, como o tratamento psiquiátrico forçado para silenciar os dissidentes e as vozes contra a guerra em um ambiente cada vez mais repressivo, disse uma especialista da ONU na segunda-feira.

Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que o governo do presidente Vladimir Putin tem se inclinado para o autoritarismo desde a invasão em larga escala da Ucrânia, há mais de três anos, mas Moscou nega e acusa o Ocidente de uma campanha de difamação.

Um relatório deste mês de Mariana Katzarova, relatora especial da ONU sobre direitos na Rússia, apontou que a repressão patrocinada pelo Estado está aumentando e se tornando sistemática por meio de leis de segurança nacional e outras medidas.

"Psiquiatria punitiva voltou a ser uma ferramenta contra as vozes contrárias à guerra", disse Katzarova aos repórteres em Genebra.

A missão diplomática russa em Genebra indicou à Reuters uma declaração de 8 de setembro de seu Ministro das Relações Exteriores, dizendo que Moscou não reconhece o mandato dela e chamando seu trabalho de ilegítimo. Moscou já havia considerado infundadas as críticas ao seu histórico de direitos.

Desde a invasão da Ucrânia, o país aprovou leis mais rigorosas para punir dissidentes e traidores.

Tortura, processo criminal e psiquiatria coercitiva estão entre as medidas que estão sendo usadas, disse Katzarova, sendo a psiquiatria coercitiva documentada em uma média de 23 casos por ano desde 2022, em comparação com cinco por ano de 2015 a 2021.

"É a velha ferramenta soviética para capturar dissidentes, neste caso, ativistas antiguerra e também jornalistas", afirmou ela.

EXPERIÊNCIA ASSUSTADORA

Em março, a Reuters analisou materiais de casos de duas ativistas que descreveram a provação assustadora de serem enviadas por ordem judicial para se submeterem a avaliações psiquiátricas em um hospital siberiano.

Algumas das medidas psiquiátricas coercitivas incluem testes invasivos e desnecessários, e a internação por tempo indeterminado como paciente psiquiátrico.

Katzarova deu o exemplo da jornalista Maria Ponomarenko, que, segundo ela, foi obrigada a se submeter a tratamento psiquiátrico compulsório por manter sua posição contra a guerra.

Ponomarenko foi presa por divulgar "notícias falsas" sobre a guerra na Ucrânia em 2023 e recebeu uma sentença adicional de 10 anos em março.

A Rússia afirma que é essencial manter a estabilidade interna e acusa as agências de inteligência ocidentais de tentar desestabilizar o país.

Katzarova disse que as leis sobre agentes estrangeiros e a disseminação de notícias falsas estavam sendo aproveitadas "maciçamente" para suprimir a dissidência e os críticos, retratando jornalistas, oponentes políticos e ativistas antiguerra como inimigos do Estado.

Pouco mais de 20.000 pessoas foram presas por expressarem uma posição contra a guerra desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, de acordo com o grupo de direitos russos OVD-Info.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Dois hospitais de Gaza interrompem operações por escalada da ofensiva israelense, diz Ministério da Saúde

O que é a Lei Magnitsky e por que ela foi usada contra a família de Moraes

Apenas STF pode autorizar buscas nas dependências do Congresso, decidem ministros da Corte

Christian Horner deixa oficialmente a escuderia Red Bull da F1

CMN extra regulamenta condições para renegociação das dívidas de produtor rural

EUA impõem sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes

Vídeo em que Ivete Sangalo elogia Lula foi criado com IA

Dinamarca cria fundo para vítimas de contracepção forçada na Groenlândia

Prefeituras francesas desafiam governo e hasteiam bandeira palestina

Metrô de SP abre propostas de licitação para obras da Linha 19-Celeste

Rússia retoma táticas da era soviética para reprimir dissidência, diz especialista da ONU