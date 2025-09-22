Topo

Notícias

Rússia acusa Estônia de fazer falsa alegação de incursão no espaço aéreo para aumentar tensões

22/09/2025 08h05

MOSCOU (Reuters) - A Rússia acusou a Estônia, membro da Otan, nesta segunda-feira de alegar falsamente que três jatos militares russos violaram seu espaço aéreo por 12 minutos na sexta-feira, dizendo que Tallinn estava tentando criar uma atmosfera de confronto.

A Estônia disse na sexta-feira que três caças MiG-31 russos entraram no espaço aéreo estoniano sem permissão e permaneceram por um total de 12 minutos antes de serem forçados a se retirar.

Questionado sobre essa afirmação, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Moscou não tinha ouvido a Estônia dizer que tinha provas para sustentar sua acusação.

Os pilotos russos sempre operaram de acordo com a lei internacional, acrescentou.

(Reportagem de Dmiotry Antonov)

