Relator diz que há votos para barrar PEC da Blindagem e alfineta Motta

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem na Comissão de Constituição de Justiça do Senado, afirmou hoje que já há votos suficientes para barrar a proposta e alfinetou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O que aconteceu

Segundo Vieira, o relatório contrário à PEC irá à votação na quarta-feira. Ele informou que deve finalizar seu parecer ainda hoje. "Tem voto para derrotar a PEC tanto na CCJ como no plenário", declarou em entrevista à GloboNews.

Proposta é "inoportuna, equivocada e inconstitucional", disse o senador. "A proposta cria uma casta privilegiada que vai poder cometer qualquer tipo de crime na esfera federal, mas também na distrital e estadual. É literalmente uma PEC que protege bandido e ela não vai ter abrigo aqui no Senado", acrescentou.

Vieira rebateu declaração de Motta. Na manhã de hoje, o presidente da Câmara endossou o discurso bolsonarista, disse que deputados estão sendo processados por "crimes de opinião" e que a Casa tentou proteger o livre exercício do mandato.

"Essa narrativa do presidente Hugo não se sustenta", disse Vieira. "Pode funcionar para um nicho muito segmentado, uma base desinformada, mas na realidade é muito difícil achar um eleitor brasileiro que concorde com uma ideia que alguém possa cometer um crime como homicídio e não ser investigado a não ser que os amigos concordem."

Vieira disse que as manifestações contra a PEC da Blindagem foram importantes para "esvaziar desculpas". Ele mencionou os deputados que se desculparam por votar a favor do texto na Câmara e disse que os protestos deixaram claro qual a repercussão do tema na sociedade.