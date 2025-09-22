Topo

Região metropolitana de São Paulo tem 580 mil clientes sem luz após temporal, aponta Enel

22/09/2025 16h19

SÃO PAULO (Reuters) - A região metropolitana de São Paulo registra aproximadamente 580 mil clientes sem luz na tarde desta segunda-feira, após temporal com fortes rajadas de vento, segundo informações divulgadas no site da concessionária Enel São Paulo, que atende a região.

Considerando o número total de clientes da distribuidora, 7,30% estão com fornecimento de energia interrompido, apontam os dados da Enel. A principal cidade afetada é a capital paulista, com registro de 389 mil clientes sem luz.

Em nota separada, a Enel São Paulo informou que, por volta das 14h, fortes ventos -- com rajadas que chegaram a 98,2 km/h, no Campo de Marte, e a 87km/h no Aeroporto de Congonhas -- acompanhados de chuvas "atingiram a área de concessão provocando danos sobre a rede elétrica".

Segundo a distribuidora, suas equipes estão atuando desde a noite da véspera, com fortes chuvas e ventos, para reconstruir trechos da rede danificados pela queda de árvores e galhos.

"As áreas Oeste e Norte da concessão foram as mais impactadas pelas chuvas. Entre os bairros da capital mais atingidos estão Jaraguá, Pinheiros, Mooca, Lapa e Vila Sonia", diz a nota.

(Por Letícia Fucuchima)

