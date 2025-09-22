Reconhecimentos à Palestina viram a maré diplomática na véspera da ONU

Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal reconheceram a Palestina no domingo. A França sinaliza que seguirá o mesmo caminho hoje, durante cúpula em Nova York.

A bandeira palestina foi hasteada em Londres; Israel reage com críticas e debate medidas de retaliação.

O movimento reabre pressão por solução de dois Estados às vésperas da semana de líderes na Assembleia-Geral da ONU.

Gaza sob novos bombardeios e atos na Europa após a onda de reconhecimentos

Em Gaza, os bombardeios israelenses prosseguem.

Mais vítimas: ataques atingem áreas densas de Gaza, com dezenas de mortos e alerta humanitário.

Ruas cheias: A Itália registra protestos e bloqueios; cidades europeias exibem bandeiras palestinas.

Semana de líderes na ONU começa sob caixa apertada e crise múltipla

Pressão orçamentária: atraso e cortes nos repasses dos EUA fragilizam operações do sistema ONU.

Agenda quente: Gaza, Ucrânia e reforma da governança devem dominar os discursos e bastidores.

Cúpula de paz: França e Arábia Saudita reúnem países para destravar dois Estados.

Rússia x Otan: violação do espaço da Estônia acende alerta e vai ao Conselho de Segurança

Incidente aéreo: Tallinn fala em violação "irrefutável"; Moscou nega.

Reação regional: Polônia diz que derrubará objetos que invadam seu espaço; em Londres, aviso de confronto a jatos russos.

Putin diz que manterá limites nucleares por mais um ano

Sinal ambíguo: após fim do último tratado com os EUA, Kremlin promete seguir tetos de arsenais por 12 meses, enquanto guerra continua.

Kim abre porta a diálogo com EUA — mas sem desnuclearização

Condição explícita: Pyongyang aceita conversar se Washington abandonar a exigência de desarme; líder cita "boas lembranças" de encontros com Trump.

Clima extremo: supertufão no Pacífico e furacão no Atlântico

Ragasa: supertufão varre o norte das Filipinas e impõe evacuações em Taiwan e costa chinesa.

Gabrielle: furacão de categoria 3 passa a leste de Bermudas e gera mar grosso na costa leste dos EUA.

Taxa de US$ 100 mil no visto H-1B sacode tecnologia e Índia reage