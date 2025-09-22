Topo

Receita divulga dados da arrecadação federal de agosto nesta terça-feira

Brasília

22/09/2025 15h15

A Receita Federal divulga, nesta terça-feira (23), às 10h30, o resultado da arrecadação federal de agosto de 2025 e o acumulado de todo o ano. Às 11h, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, e o coordenador de Previsão e Análise da Receita Federal, Marcelo Gomide, darão entrevista para comentar os dados. A mediana da pesquisa Projeções Broadcast indica que o governo deve arrecadar R$ 214,5 bilhões em agosto. As projeções vão de R$ 207,2 bilhões a R$ 219,3 bilhões.

