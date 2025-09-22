Real Madrid não comparecerá à cerimônia da Bola de Ouro

Topo

O Real Madrid de Kylian Mbappé, que enfrenta o Levante na terça-feira pela sexta rodada da LaLiga, não enviará delegação à cerimônia da Bola de Ouro, informaram fontes próximas à organização nesta segunda-feira (22). 

A posição do clube continua sendo a de que permitirá que seus jogadores compareçam individualmente, se assim o desejarem, continuou a mesma fonte, confirmando que a estrela escocesa Caroline Weir, que está entre as indicadas à Bola de Ouro feminina, viajará para Paris. 

No entanto, o elenco masculino, focado na partida do campeonato, não viajará para a capital francesa, de acordo com a vontade do técnico Xabi Alonso. 

"Temos um jogo amanhã contra o Levante, e todo jogo é muito importante. Minha mente não está focada nisso, zero. Está focada apenas no Levante", afirmou em entrevista coletiva antes da partida no estádio Ciutat de Valencia. 

Contactado pela AFP, o Real Madrid não confirmou nem desmentiu sua presença no evento. 

Kylian Mbappé já havia anunciado na terça-feira da semana passada, após a vitória contra o Olympique de Marselha (2 a 1) pela Liga dos Campeões, que não estaria presente para receber o troféu Gerd Müller de artilheiro da temporada.

Na temporada passada, o Real Madrid boicotou a cerimônia após saber que o prestigioso prêmio seria entregue ao espanhol Rodri, do Manchester City, e não para o atacante brasileiro Vinícius Junior. 

Naquela noite, no entanto, o Real Madrid teve inúmeras indicações, incluindo Mbappé (empatado com Harry Kane) como artilheiro e Carlo Ancelotti como melhor técnico.

