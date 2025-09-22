Randon e Fras-Le elevam receita em agosto sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A Randon anunciou nesta segunda-feira que teve receita consolidada em agosto de R$1,14 bilhão, crescimento de 4% sobre o mesmo período do ano passado, enquanto a controlada Fras-Le divulgou salto de 28,3%, para R$468,5 milhões.

Com o desempenho do mês passado, a receita líquida acumulada pela Randon nos dois primeiros meses do terceiro trimestre soma R$2,34 bilhões, uma expansão de 8,6% sobre o faturamento do grupo fabricante de chassis de ônibus no mesmo período de 2024.

Enquanto isso, na Fras-Le, a receita líquida mostra expansão no acumulado de julho e agosto de cerca de 32% na mesma comparação.

(Por Alberto Alerigi Jr.)