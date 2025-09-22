'Rainha da cavalgada' achada morta no CE não sofreu abuso, aponta laudo

A modelo Gabrielly Moreira, achada morta em uma casa em construção na cidade de Pedra Branca (CE), não sofreu abuso sexual. A informação consta no laudo preliminar realizado pela Polícia Civil do Ceará, responsável pela investigação.

O que aconteceu

Laudo não apontou indícios de violência sexual no corpo de Gabrielly. A jovem foi encontrada sem vida horas após ir a um bar com três amigos.

Gabrielly tinha comida na traqueia, ainda segundo o laudo policial. A traqueia é o canal responsável por transportar oxigênio para os pulmões e expelir dióxido de carbono, em um processo de troca gasosa essencial para a respiração.

Causa da morte ainda é inconclusiva. A polícia destacou que, apesar de ter vestígio de alimento na traqueia da jovem, não foi possível concluir que o óbito tenha sido decorrente de engasgo.

Polícia aguarda os resultados de outros laudos para determinar a causa da morte. Entre os laudos feitos, um deles é o toxicológico para detectar a presença de substâncias psicoativas no organismo de Moreira.

Caso segue sob investigação. As três pessoas que estavam com Gabrielly serão ouvidas. Até o momento, ninguém foi preso.

Entenda o caso

Gabrielly Moreira foi achada morta aos 16 anos Imagem: Reprodução

Gabrielly foi achada morta, na última sexta-feira, horas depois de sair de casa para encontrar amigos em um bar. O corpo estava dentro de uma casa em construção em Pedra Branca (CE).

Amigos disseram a familiares de Gabrielly que ela passou mal e morreu. O Samu chegou a ser acionado, mas a morte da modelo foi confirmada no local.

Os familiares relataram às autoridades que o corpo de Gabrielly tinha hematomas roxos.

Testemunhas disseram que a modelo saiu do bar andando normalmente. Os familiares também afirmaram que os amigos deram relatos inconsistentes para o ocorrido.

Quem foi Gabrielly Moreira?

Modelo de 16 anos cursava o ensino médio. Ela também estava estudando para aprender a cortar cabelos masculinos.

Gabrielly, conhecida como Gaby, dividia seu tempo entre estudos e carreira de modelo. A adolescente participava de concursos de beleza e eventos culturais na região.

Jovem conquistou título de Rainha da Cavalgada em agosto deste ano, na última edição da Cavalgada dos Vaqueiros. No ano anterior, ela havia recebido o título de Princesa da Cavalgada do evento tradicional de Pedra Branca

Escola Elza Gomes Martins, onde Gabrielly estudava, publicou nota de pesar pela morte da adolescente nas redes sociais. "Gabrielly fará eternamente parte da história de nossa escola, sendo lembrada pelo carinho, alegria e dedicação que marcaram sua convivência entre colegas, professores e toda a comunidade escolar", escreveu.

Prefeitura de Pedra Branca também lamentou. Por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos, a gestão municipal destacou que Gabrielly "sempre foi sinônimo de alegria, carisma e dedicação", além de ter sido "um exemplo para a juventude de toda a comunidade".