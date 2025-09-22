Topo

Quem está tocando o Brasil de verdade são os governadores, diz Ratinho Jr.

O governador do Paraná e pré-candidato à Presidência da República, Ratinho Jr. (PSD), afirmou nesta segunda-feira, 22, que as lideranças que estão "tocando o Brasil de forma organizada e planejada" são os governadores estaduais. Segundo ele, os Estados estão cada vez mais autossuficientes e menos dependentes do governo federal.

"O Brasil vive hoje a melhor safra de governadores. Possivelmente, uma das melhores nos últimos 30, 40 anos", disse Ratinho. "Penso que o próximo presidente que vier a ser, se ele tiver a capacidade de destravar o Brasil, vai conseguir ter avanço muito grande no desenvolvimento econômico", afirmou.

As declarações do governador do Paraná foram dadas na Associação Comercial de São Paulo (ACSP) recebe, na sede da entidade localizada na capital paulista.

