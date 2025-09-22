Esposa de Alexandre de Moraes sofre sanção dos EUA: quem é Viviane Barci?

A advogada Viviane Barci de Moraes, 56, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, foi alvo de sanções financeiras por parte dos EUA, conforme a Lei Global Magnitsky. A legislação já atinge o magistrado desde 30 de julho.

Quem é Viviane Barci de Moraes

É advogada formada pela Unip (Universidade Paulista). Ela também fez graduação em propaganda e marketing pela Faculdade de Publicidade da mesma instituição.

Viviane é sócia de um escritório de advocacia. Ela ocupa o cargo de sócia-coordenadora, segundo o site do Barci de Moraes Sociedade de Advogados. Dois dos três filhos do casal trabalham na empresa, Giuliana e Alexandre. O escritório com sede no Itaim Bibi, em São Paulo, atua em diferentes áreas, como constitucional, parcerias público-privadas, relações governamentais e junto a tribunais de contas.

Fundou o Instituto Lex, também alvo da lei Magnitsky. A empresa tem como sócios os três filhos do casal: Alexandre, Gabriela e Giuliana. O nome do ministro não aparece vinculado à organização, cuja atividade principal é "treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial".

Tensão indireta com Eduardo Bolsonaro. O deputado do PL disse em agosto que Viviane é vista pelo governo americano como o "braço financeiro" do magistrado do STF. A motivação seria que parte do rendimento do casal é fruto da atuação dela como advogada.

O que aconteceu

Sanções dos EUA foram financeiras e territoriais. O Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado alegam que o país está "sancionando os facilitadores do ministro" e que o escritório e Viviane são "rede de apoio".

A lei Magnitsky permite aplicação de sanções unilaterais. A medida é usada contra estrangeiros acusados de corrupção grave ou violações sistemáticas de direitos humanos. Elas incluem bloqueio de bens em solo americano, congelamento de contas e outras transações pelo sistema financeiro dos EUA, além de proibição de entrada no país.