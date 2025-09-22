Quem é a 'Rainha da Cavalgada', vítima de morte misteriosa no Ceará

A adolescente Gabrielly Moreira — achada morta na última sexta-feira dentro de uma casa em construção — conciliava sua rotina de estudante com atividades da carreira de modelo. Ela era bastante conhecida em Pedra Branca (CE), onde foi eleita Rainha da Cavalgada.

Quem foi Gabrielly Moreira?

Modelo de 16 anos cursava o ensino médio. Ela também estava estudando para aprender a cortar cabelos masculinos.

Gabrielly, conhecida como Gaby, dividia seu tempo entre estudos e carreira de modelo. A adolescente participava de concursos de beleza e eventos culturais na região.

Jovem conquistou título de Rainha da Cavalgada em agosto deste ano, na última edição da Cavalgada dos Vaqueiros. No ano anterior, ela havia recebido o título de Princesa da Cavalgada do evento tradicional de Pedra Branca

Escola Elza Gomes Martins, onde Gabrielly estudava, publicou nota de pesar pela morte da adolescente nas redes sociais. "Gabrielly fará eternamente parte da história de nossa escola, sendo lembrada pelo carinho, alegria e dedicação que marcaram sua convivência entre colegas, professores e toda a comunidade escolar", escreveu.

Prefeitura de Pedra Branca também lamentou. Por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos, a gestão municipal destacou que Gabrielly "sempre foi sinônimo de alegria, carisma e dedicação", além de ter sido "um exemplo para a juventude de toda a comunidade".

Entenda o caso

Gabrielly foi achada morta, na última sexta-feira, horas depois de sair de casa para encontrar amigos em um bar. O corpo estava dentro de uma casa em construção em Pedra Branca (CE).

Amigos disseram a familiares de Gabrielly que ela passou mal e morreu. O Samu chegou a ser acionado, mas a morte da modelo foi confirmada no local.

Polícia ainda não sabe como a jovem foi parar dentro da casa em construção. Os familiares relataram às autoridades que o corpo de Gabrielly tinha hematomas roxos.

Testemunhas disseram que a modelo saiu do bar andando normalmente. Os familiares também afirmaram que os amigos deram relatos inconsistentes para o ocorrido e cobram por justiça.

Polícia Civil do Ceará aguarda laudo da perícia para determinar causa da morte e ajudar a elucidar o caso. Até o momento, ninguém foi preso.