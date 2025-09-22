Topo

Qual o valor do salário mínimo no Brasil em 2025? Veja quanto deve ser pago

22/09/2025 05h00

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de a correção estar em vigor desde janeiro, o pagamento só aparece em fevereiro porque os salários são recebidos no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o novo valor passa a constar oficialmente no contracheque deste mês.

O salário mínimo representa o menor valor mensal que um empregado pode receber legalmente por sua atividade profissional. Ele também serve de referência para cálculos de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

O montante de R$ 1.518 corresponde a um acréscimo de R$ 106, o que equivale a um reajuste de 7,5%, percentual superior à inflação registrada. Ainda assim, o valor final ficou menor em razão do corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Alteração nas regras

Antes, a fórmula utilizada para definir o salário mínimo considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador que o IPCA, índice oficial da inflação — acrescida da variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse cenário, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi incluído um limitador: o teto de crescimento das despesas em 2,5%. Isso significa que, mesmo que o PIB registre avanço de 3,2%, será aplicado no cálculo apenas o máximo de 2,5%.

O reajuste do salário mínimo tem impacto direto nas aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e em diversos programas sociais. Por esse motivo, o governo busca controlar aumentos mais expressivos, a fim de evitar desequilíbrios no orçamento em um momento de contenção fiscal.

