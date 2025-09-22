Topo

Putin propõe prorrogação do tratado de desarmamento nuclear New Start

22/09/2025 09h15

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs nesta segunda-feira (22) a prorrogação por um ano do tratado de desarmamento nuclear New Start, assinado entre Rússia e Estados Unidos, que expira em fevereiro de 2026.

O tratado limita cada parte a 1.550 ogivas estratégicas instaladas e prevê um mecanismo de verificação, embora estas tenham sido interrompidas desde que Moscou suspendeu sua participação há dois anos.

"A Rússia está disposta, após 5 de fevereiro de 2026, a continuar respeitando as limitações quantitativas centrais previstas pelo tratado Start", declarou Putin em uma reunião exibida na televisão.

"Após isso, com base em uma análise da situação, tomaremos uma decisão sobre a manutenção das restrições voluntárias", acrescentou.

"Acreditamos que a medida apenas será viável se os Estados Unidos atuarem de forma semelhante e não adotarem medidas que enfraqueçam ou violem a proporção atual das capacidades de dissuasão", prosseguiu o presidente russo.

Este é o último acordo de controle de armamentos entre Washington e Moscou. Em 2019, os Estados Unidos se retiraram de um importante tratado de desarmamento assinado em 1987 com a Rússia sobre armas nucleares de alcance intermediário.

