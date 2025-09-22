Topo

Putin oferece a Trump acordo temporário de controle de armas nucleares que estenderia status quo por um ano

22/09/2025 09h07

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse na segunda-feira que está disposto a prorrogar por um ano o último tratado de controle de armas entre Washington e Moscou, que limita o número de armas nucleares de cada lado, se o presidente dos EUA, Donald Trump, fizer o mesmo.

O Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou Novo Start, que limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem mobilizar, e a implantação de mísseis terrestres e submarinos e bombardeiros para entregá-los, está previsto para terminar em 5 de fevereiro de 2026.

Putin disse em uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia que está pronto para estendê-lo por um ano no interesse da não proliferação global e para ajudar a estimular o diálogo com Washington sobre o sucessor do tratado.

(Reportagem da Reuters)

