Promotores do TPI acusam ex-presidente filipino de crimes contra a humanidade

22/09/2025 17h15

Promotores do Tribunal Penal Internacional (TPI) acusaram o ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte de três crimes contra a humanidade, por sua suposta participação em ao menos 76 assassinatos como parte de sua "guerra contra as drogas".

A acusação, datada de 4 de julho, foi parcialmente divulgada nesta segunda-feira (22) e detalha os crimes atribuídos ao ex-presidente de 80 anos, atualmente detido em Haia.

O primeiro ponto o envolve como coautor de 19 assassinatos cometidos entre 2013 e 2016, quando era prefeito de Davao. 

A segunda acusação se refere a 14 assassinatos de "alvos de alto valor" em 2016 e 2017, já durante sua presidência.

Além disso, ele foi acusado por 43 mortes em operações contra usuários e pequenos traficantes de drogas.

A Promotoria afirmou que essas mortes foram ocorridas entre 2016 e 2018 em várias regiões do país.

Essas ações incluíram "milhares de assassinatos realizados de forma sistemática ao longo de todo o período" coberto pela acusação, afirmaram os promotores.

As acusações contra Duterte provêm de sua campanha contra consumidores e traficantes de drogas, que grupos de direitos humanos afirmam ter deixado milhares de mortos.

O ex-presidente foi detido em março no aeroporto de Manila por ordem do tribunal internacional, acusado de crimes contra a humanidade durante sua campanha antidrogas.

A publicação dos promotores acontece na véspera de uma audiência no tribunal de Haia para a leitura das acusações contra Duterte.

Essa sessão foi adiada porque a corte deve avaliar se o ex-presidente tem condições de saúde para enfrentar o processo, já que sua defesa argumenta que sofre de "deterioração cognitiva" e pediu o adiamento indefinido do julgamento.

