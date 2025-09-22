Projetos nucleares desaceleram após produção recorde em 2024, diz relatório

Por Forrest Crellin

PARIS (Reuters) - O nível recorde de produção global de energia nuclear observado em 2024 dificilmente será mantido nos próximos anos devido à falta de investimentos necessários, ao envelhecimento das usinas e a interrupções de projetos, informou o Relatório sobre a Situação do Setor Nuclear Mundial nesta segunda-feira.

A energia nuclear voltou ao centro das atenções conforme vários países tentam eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, com os Estados Unidos recentemente se esforçando para tornar a energia nuclear um foco de políticas e garantindo vários acordos com outros países para aumentar a produção.

A geração global de energia nuclear atingiu recorde em 2024 de 2.677 terawatts-hora, depois de cair por dois anos, em grande parte devido ao crescimento na China, segundo dados do relatório.

No entanto, para manter a produção nuclear global estável até 2030, o mundo precisaria de 44 novas usinas iniciando operações além das já programadas, elevando os "startups" anuais para cerca de duas vezes e meia o ritmo da década passada, segundo o relatório.

A expectativa é de que a concorrência com as energias renováveis mais baratas e com o armazenamento em baterias tenha um amplo impacto, já que o investimento em energias renováveis foi 21 vezes maior do que o da energia nuclear no ano passado, enquanto a capacidade adicionada foi mais de 100 vezes maior do que a adição líquida de energia nuclear, segundo o relatório.

Os pequenos reatores modulares também continuam sendo uma grande aspiração, já que, apesar do aumento do financiamento público e privado, nenhuma construção de SMR foi iniciada no ocidente. A China é a exceção, com dois projetos de SMR em operação ou construção, embora haja poucos dados operacionais disponíveis.

(Reportagem de Forrest Crellin)

((Tradução Redação São Paulo))

