Topo

Notícias

Projeção em relatório de despesas com Previdência passa de R$ 1,032 tri para R$ 1,029 tri

Brasília

22/09/2025 16h54

O terceiro Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas de 2025, relativo ao 4º bimestre do ano, divulgado nesta segunda-feira, 22, pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, traz revisões em expectativas de receitas e nas projeções de gastos até o fim deste ano.

A previsão de gastos com benefícios previdenciários em 2025 caiu R$ 3,2 bilhões, de R$ 1,032 trilhão, no relatório anterior, para R$ 1,029 trilhão neste documento.

A projeção para os pagamentos de pessoal e encargos sociais caiu R$ 700 milhões, passando de R$ 409,7 bilhões para R$ 409,0 bilhões.

Os valores estimados para o pagamento de precatórios e sentenças judiciais caíram R$ 5,6 bilhões, de R$ 48,5 bilhões para R$ 42,8 bilhões.

Pelo lado da arrecadação, a estimativa para as receitas com dividendos de estatais teve alta de R$ 6,9 bilhões, passando de R$ 41,9 bilhões para R$ 48,8 bilhões. Já as receitas previstas com concessões permaneceram em R$ 7,7 bilhões.

O relatório também mostra que a projeção para arrecadação com royalties neste ano subiu R$ 5,7 bilhões, indo de R$ 140,2 bilhões para R$ 145,9 bilhões.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Sem provas, Trump associa autismo ao uso de Tylenol e vacinas

Moradores suspendem bloqueios para Machu Picchu após acordo sobre transporte

Europa registra mais de 62.700 mortes relacionadas ao calor em 2024, diz pesquisa

Correção: Enel SP: chuvas deixam 579,5 mil clientes sem energia nesta tarde

Ousmane Dembélé, do PSG, conquista sua primeira Bola de Ouro

Gleisi reage após sanções dos EUA à mulher de Moraes: 'Conspiração contra o Brasil'

Gilmar Mendes elogia atos contra anistia e PEC da Blindagem: 'Força do povo brasileiro'

Chanceler saudita insta todos os países a reconhecerem Estado da Palestina

Aitana Bonmatí conquista Bola de Ouro pela terceira vez

Lula defende Palestina e diz que 'nada justifica usar fome como arma'

Gilmar Mendes não admitiu farsa em julgamento de Bolsonaro