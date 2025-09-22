Topo

Notícias

Programa do comediante Jimmy Kimmel voltará ao ar nesta 3ª feira nos EUA

22/09/2025 16h51

O programa de Jimmy Kimmel, suspenso na semana passada após ameaças do governo por comentários do comediante a respeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, retornará ao ar nesta terça-feira, informou nesta segunda-feira (22) a Disney.

"Na última quarta-feira, tomamos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais uma situação tensa em um momento emotivo para o nosso país. Foi uma decisão que tomamos porque consideramos que alguns dos comentários eram inoportunos", disse a Disney em comunicado. A empresa é dona da emissora ABC, que transmite o programa "Jimmy Kimmel Live!".

"Passamos os últimos dias em conversas profundas com Jimmy e, após [essas discussões], decidimos que o programa volte ao ar na terça-feira."

pr/dga/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Favorito às presidenciais no Chile propõe deter e expulsar migrantes sem documentos

Presidente palestino condena ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 e pede que grupo entregue as armas

Donnarumma recebe Troféu Yashin de melhor goleiro da temporada

França reconhece 'Estado da Palestina' em prol da 'paz' entre israelenses e palestinos

Ex-dirigentes da Juventus são condenados por corrupção

Autoridade Palestina diz que reconhecimento de Estado pela França é decisão 'histórica e corajosa'

Programa do comediante Jimmy Kimmel voltará ao ar nesta 3ª feira nos EUA

'Chegou o momento da paz': França reconhece o Estado da Palestina na ONU

Argentina espera ajuda dos EUA para estabilizar o peso antes de legislativas nacionais

Na ONU, França reconhece oficialmente o Estado da Palestina

Como a avenida Paulista virou centro nervoso de manifestações em São Paulo