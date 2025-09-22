Primavera começa com ondas de calor e baixa umidade no país
A estação
Caracterizada pelo clima agradável e pela floração em diversas regiões do país, conforme descrição do próprio Inpe, a primavera, que permanece até o dia 21 de dezembro, marca a transição entre a estação seca e a estação chuvosa na faixa central do Brasil.
"A estação tem um papel importante para o equilíbrio ambiental. Além de colorir a natureza com a sua beleza natural, as chuvas que ocorrem nesse período favorecem a agricultura e colaboram para a recuperação de rios e reservatórios", avaliou o instituto.