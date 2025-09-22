Topo

Previsão de chuva em SP no início da primavera: veja como fica o tempo pelo Brasil

22/09/2025 07h32

Uma frente fria que avança sobre o País traz chuva e queda de temperatura. A cidade de São Paulo amanheceu nesta segunda-feira, 22, primeiro dia da primavera no Brasil, com céu encoberto e precipitações.

Conforme a empresa de meteorologia Climatempo, a passagem do fenômeno do Sul para o Sudeste do País aumenta o risco de transtornos em todo o Estado paulista e a capital fica em alerta para fortes rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora e chuva volumosa. Há risco para queda de granizo.

Com a mudança no tempo, em menos de 24 horas a Defesa Civil do Estado de São Paulo desmobilizou o gabinete do fogo e mobilizou o gabinete da chuva. Diferentemente da segunda-feira, o domingo, 21, foi marcado por calor, ventos fortes e risco elevado de incêndios florestais.

"Os acumulados de chuva devem ser altos no Vale do Ribeira, em Itapeva, na Baixada Santista, litoral norte, região metropolitana da capital, Campinas e Sorocaba", acrescenta o órgão estadual.

Na terça-feira, 23, o risco ainda é elevado para temporais com a chuva durante o período da madrugada em toda a Grande SP e capital. Deve chover ainda na quarta-feira, 24, e na sexta-feira, 26.

Conforme a concessionária de energia Enel, neste momento há ao menos 47 mil imóveis na cidade de São Paulo sem luz.

Outras regiões

- No Sul do País, as áreas de instabilidade atuam sobre o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, com risco de temporais. Em Santa Catarina e no Paraná, as pancadas se espalham, podendo vir acompanhadas de ventania, conforme a Climatempo.

- No Centro-Oeste, as instabilidades avançam nesta segunda-feira, mas o calor persiste em parte da região. Na Região Norte, há risco para pancadas fortes e temporais isolados nesta segunda-feira sobre Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

- No Nordeste, as precipitações seguem ao longo do litoral do Maranhão e do Ceará, além da faixa leste entre a Bahia e o Rio Grande do Norte.

Chegada da primavera

A nova estação marca o retorno das instabilidades climáticas no interior do País e não estão descartadas eventuais ondas de calor.

Neste ano, conforme a meteorologista Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok, a primavera deve ter a influência do fenômeno climático La Niña, ou seja, as águas do Oceano Pacífico estarão mais resfriadas.

Queda de temperaturas

Após a passagem da frente fria nesta segunda-feira por São Paulo, será observado o ingresso do ar frio de origem polar, que vai trazer declínio acentuado das temperaturas, principalmente as máximas, entre terça-feira e domingo, 28, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Veja a previsão para a capital paulista nos próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 17ºC e 25ºC;

- Terça-feira: entre 14ºC e 18ºC;

- Quarta-feira: entre 14ºC e 17ºC;

- Quinta-feira: entre 13ºC e 15ºC;

- Sexta-feira: entre 12ºC e 17ºC.

