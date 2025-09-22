Topo

Notícias

Presidente do Fed de St Louis diz que há pouco espaço para novos cortes nos juros

22/09/2025 11h23

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de St Louis, Alberto Musalem, disse nesta segunda-feira que defendeu o corte da taxa de juros na reunião do banco central norte-americano da semana passada como uma medida de precaução para proteger o mercado de trabalho, mas afirmou que pode haver "espaço limitado" para novas reduções dada a inflação acima da meta de 2% do Fed.

"Defendi a redução de 25 pontos-base na taxa básica de juros pelo Fomc na semana passada como uma medida de precaução com o objetivo de apoiar o mercado de trabalho em pleno emprego e contra um enfraquecimento ainda maior", disse Musalem em comentários preparados para serem apresentados na Brookings Institution, em Washington.

"No entanto, acredito que há espaço limitado para mais afrouxamento sem que a política monetária se torne excessivamente acomodatícia, e devemos agir com cautela."

Musalem vota sobre a política monetária neste ano e disse que ainda acha que o risco de uma inflação mais persistente acima da meta do Fed significa que a taxa de juros referencial precisa permanecer alta o suficiente para compensar o risco de aumento dos preços.

Os consumidores ainda estão gastando, o crescimento desacelerou mas continua próximo da tendência, e outros fatores, como condições financeiras frouxas, sustentam a atividade econômica, disse ele.

As tarifas estão aumentando a inflação e, embora o impacto tenha sido menor do que o esperado, o efeito total pode não ser sentido por mais alguns meses, à medida que as empresas ajustam os preços, acrescentou ele.

"A política monetária deve continuar a se inclinar contra a persistência de uma inflação acima da meta", disse Musalem. Embora possa haver riscos para a taxa de desemprego, a menos que eles comecem a se materializar, "enfatizar demais o mercado de trabalho... pode fazer mais mal do que bem".

Na semana passada, as autoridades do Fed se mostraram divididas quanto à necessidade de novos cortes na taxa de juros este ano. Embora a projeção mediana seja de mais duas reduções de 25 pontos até o final de 2025, sete membros veem a manutenção como apropriada.

(Reportagem de Howard Schneider)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Dois hospitais de Gaza interrompem operações por escalada da ofensiva israelense, diz Ministério da Saúde

O que é a Lei Magnitsky e por que ela foi usada contra a família de Moraes

Apenas STF pode autorizar buscas nas dependências do Congresso, decidem ministros da Corte

Christian Horner deixa oficialmente a escuderia Red Bull da F1

CMN extra regulamenta condições para renegociação das dívidas de produtor rural

EUA impõem sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes

Vídeo em que Ivete Sangalo elogia Lula foi criado com IA

Dinamarca cria fundo para vítimas de contracepção forçada na Groenlândia

Prefeituras francesas desafiam governo e hasteiam bandeira palestina

Metrô de SP abre propostas de licitação para obras da Linha 19-Celeste

Rússia retoma táticas da era soviética para reprimir dissidência, diz especialista da ONU