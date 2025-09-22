Topo

Presidente do Fed de Atlanta não vê mais cortes nos juros neste ano, diz WSJ

22/09/2025 10h21

(Reuters) - O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que atualmente não vê a necessidade de novos cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos neste ano devido a preocupações com a inflação, de acordo com uma entrevista publicada pelo Wall Street Journal nesta segunda-feira.

"Estou preocupado com a inflação, que tem sido muito alta há muito tempo", disse Bostic ao Journal. "E, portanto, hoje eu não estaria me movendo ou a favor disso, mas veremos o que acontece", acrescentou ele, referindo-se às taxas de juros.

Bostic não é um eleitor do comitê que define a política monetária do Fed neste ano.

(Reportagem de Shubham Kalia, em Bengaluru)

