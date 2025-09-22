Topo

Presidente do BC da China promete política orientada por dados para ajudar na recuperação

22/09/2025 08h59

PEQUIM (Reuters) - O presidente do banco central da China prometeu nesta segunda-feira usar uma série de ferramentas de política monetária para garantir liquidez ampla, tentar reduzir os custos de financiamento e sustentar a recuperação econômica.

Pan Gongsheng, presidente do Banco do Povo da China, também disse em uma coletiva de imprensa que a política monetária da China se baseia principalmente em dados domésticos e condições econômicas, após o corte da taxa de juros pelo Federal Reserve na semana passada.

"Olhando para o futuro, usaremos de forma abrangente uma variedade de ferramentas de política monetária com base nas condições macroeconômicas e nas mudanças na situação", disse Pan.

"Essa também é a metodologia básica usada por muitos bancos centrais internacionais, incluindo o Federal Reserve, o Banco Central Europeu e o Banco do Japão, ao determinar ajustes específicos na política monetária, ou seja, a tomada de decisões baseada em dados."

Pan disse inicialmente que a entrevista, que se concentrou nas realizações do setor financeiro durante o 14º período do plano quinquenal (2021-2025), não envolveria ajustes de política monetária no curto prazo. Mais tarde, porém, ele comentou sobre a política monetária em resposta à pergunta de um repórter sobre as considerações do banco central após o corte dos juros pelo Federal Reserve.

A China manteve suas taxas referenciais de empréstimo pelo quarto mês consecutivo em setembro, em linha com as expectativas do mercado, após a decisão do banco central de manter a taxa básica de juros na semana passada.

Apesar de os dados da semana passada sugerirem que a economia chinesa está perdendo força, as autoridades parecem não ter pressa em implementar grandes medidas de estímulo devido à resistência das exportações e à recuperação do mercado de ações, disseram observadores do mercado.

(Reportagem de Kevin Yao e Joe Cash)

