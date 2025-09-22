Topo

Notícias

Prefeituras ignoram o governo da França e hasteiam bandeira palestina

22/09/2025 07h55

Mais de 20 prefeituras francesas hastearam nesta segunda-feira a bandeira palestina devido ao reconhecimento do Estado palestino pela França, apesar da oposição do governo nacional às homenagens.

O presidente Emmanuel Macron deve reconhecer um Estado palestino em Nova York, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, cumprindo uma promessa há alguns meses, que enfureceu Israel.

O conflito israelense-palestino é uma fonte de tensões políticas na França, que abriga a maior comunidade judaica da Europa. 

Pelo menos 21 das quase 35.000 localidades hastearam a bandeira palestina antes das 9h00 (4h00 de Brasília), informou o Ministério do Interior, que havia orientado os prefeitos a não adotar a medida.

Uma das primeiras prefeituras a ignorar o aviso foi a de Saint-Denis, ao norte de Paris, na presença do líder do opositor Partido Socialista, Olivier Faure, que havia defendido o hasteamento das bandeiras.

Este apelo é para "dizer ao mundo que a França não é apenas o presidente, que a França está por trás deste gesto (de reconhecimento) e que queremos chegar a uma solução de dois Estados", reiterou Faure.

Na noite de domingo, a Torre Eiffel projetou as imagens das bandeiras da Palestina e de Israel, ao lado de uma pomba da paz.

O ministro do Interior, o conservador Bruno Retailleau, havia solicitado que os prefeitos não adotassem a indiciativa com base no "princípio de neutralidade do serviço público". Também alertou para os "riscos de importar" um conflito internacional em curso e sobre eventuais "distúrbios à ordem pública".

burs-tjc/pc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Polônia abaterá objetos em caso de violações claras do espaço aéreo, diz premiê

Obras na orla de Balneário Camboriú incluem até muro subterrâneo

Aeroportos europeus trabalham para que check-in volte ao normal após ataque cibernético

Rússia acusa Estônia de fazer falsa alegação de incursão no espaço aéreo para aumentar tensões

Prefeituras ignoram o governo da França e hasteiam bandeira palestina

Em funeral de Charlie Kirk, Trump ataca adversários políticos

O que significa na prática o reconhecimento do Estado palestino?

Ex-delegado assassinado em SP era jurado de morte pelo PCC, aponta relatório do MP

Previsão de chuva em SP no início da primavera: veja como fica o tempo pelo Brasil

Egressos do sistema penal é o tema do Caminhos da Reportagem

Lula em Nova York: encontros estratégicos, Palestina e críticas às sanções dos EUA