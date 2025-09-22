Prefeituras ignoram o governo da França e hasteiam bandeira palestina

Mais de 20 prefeituras francesas hastearam nesta segunda-feira a bandeira palestina devido ao reconhecimento do Estado palestino pela França, apesar da oposição do governo nacional às homenagens.

O presidente Emmanuel Macron deve reconhecer um Estado palestino em Nova York, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, cumprindo uma promessa há alguns meses, que enfureceu Israel.

O conflito israelense-palestino é uma fonte de tensões políticas na França, que abriga a maior comunidade judaica da Europa.

Pelo menos 21 das quase 35.000 localidades hastearam a bandeira palestina antes das 9h00 (4h00 de Brasília), informou o Ministério do Interior, que havia orientado os prefeitos a não adotar a medida.

Uma das primeiras prefeituras a ignorar o aviso foi a de Saint-Denis, ao norte de Paris, na presença do líder do opositor Partido Socialista, Olivier Faure, que havia defendido o hasteamento das bandeiras.

Este apelo é para "dizer ao mundo que a França não é apenas o presidente, que a França está por trás deste gesto (de reconhecimento) e que queremos chegar a uma solução de dois Estados", reiterou Faure.

Na noite de domingo, a Torre Eiffel projetou as imagens das bandeiras da Palestina e de Israel, ao lado de uma pomba da paz.

O ministro do Interior, o conservador Bruno Retailleau, havia solicitado que os prefeitos não adotassem a indiciativa com base no "princípio de neutralidade do serviço público". Também alertou para os "riscos de importar" um conflito internacional em curso e sobre eventuais "distúrbios à ordem pública".

