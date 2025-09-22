Topo

Preço médio do suco de laranja no varejo dos EUA cai pela 1ª vez em 10 meses

22/09/2025 12h03

Nova York, 22 - O preço do suco de laranja no varejo dos Estados Unidos caiu pela primeira vez desde novembro do ano passado. Nas quatro semanas até 6 de setembro, o galão custava em média US$ 11,78, um recuo de 2 centavos, segundo dados da Nielsen. Enquanto isso, o volume de suco de laranja vendido aumentou ligeiramente, chegando a 19,41 milhões de galões, o maior nível desde junho.O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) reportou recentemente, em relatório, que a produção de laranjas na Flórida caiu para o nível mais baixo desde 1932, totalizando 12,2 milhões de caixas de 90 libras. A menor produção no Estado reduz os estoques de suco de laranja. Fonte: Dow Jones Newswires

