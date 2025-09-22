Powell e Miran estão entre várias autoridades do Fed que discursarão nesta semana

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades do Federal Reserve devem acelerar nesta semana o debate sobre a possibilidade de cortar novamente as taxas de juros dos Estados Unidos daqui a pouco mais de cinco semanas, com falas previstas de várias autoridades do Fed, incluindo o chair, Jerome Powell, e o novo diretor, Stephen Miran, que continua com uma agenda pública pesada, apenas alguns dias após o início de sua nova função.

Se as conversas sobre o Fed são densas, elas ocorrem em um momento em que a política monetária está em fluxo, com uma agenda relativamente pequena de novos dados para os dirigentes avaliarem até a reunião de 28 e 29 de outubro, na qual eles terão que decidir se os riscos para o mercado de trabalho justificam outro corte de 0,25 ponto percentual nos juros, conforme amplamente esperado pelos investidores.

Na última quarta-feira, o Fed reduziu sua taxa de referência para o intervalo entre 4,00% a 4,25%, a primeira medida desse tipo desde a posse do atual presidente dos EUA, Donald Trump, em janeiro. Trump desencadeou uma série de ações políticas, incluindo a imposição de tarifas comerciais muito mais altas, o que fez com que o Fed ficasse à margem, esperando para ver o impacto econômico.

Miran disse na sexta-feira que ofereceria uma justificativa detalhada para sua visão sobre os juros em uma apresentação nesta segunda-feira em Nova York. Powell discursa em Rhode Island na terça-feira.

O Fed continua sob pressão de Trump para reduzir os juros, com Miran tomando posse momentos antes da reunião da semana passada e na posição incomum de ingressar no banco central ostensivamente independente enquanto está de licença como presidente do Conselho de Consultores Econômicos de Trump. Ao mesmo tempo, Trump está pedindo à Suprema Corte dos EUA que permita que sua tentativa de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, prossiga.

Entre um grupo de autoridades estreitamente dividido, a próxima decisão poderá definir se o Fed embarcou em uma rodada constante de cortes ou se está ganhando tempo para coletar informações.

As autoridades terão em mãos um conjunto relativamente pequeno de novas informações a serem consideradas, incluindo apenas um único mês de novos dados sobre emprego e inflação, referente a setembro. Os componentes do produto interno bruto do terceiro trimestre estarão disponíveis, mas a estimativa inicial de crescimento e produção não será emitida até depois da próxima reunião.

(Reportagem de Howard Schneider)