Porsche corta projeções para 2025 pela 3ª vez e anuncia mudanças na produção de EVs

A Porsche cortou novamente suas projeções para o ano ao reestruturar sua linha de produção de veículos elétricos (EVs, em inglês), segundo comunicado divulgado na sexta-feira, 19. A montadora alemã espera um retorno de vendas de até 2% em 2025 com a recalibração do seu portfólio, bem abaixo da estimativa anterior de 5% a 7%, divulgada em julho.

Esta é a terceira vez que a Porsche rebaixa expectativas de vendas neste ano. Em março, a empresa previa retorno das vendas de 10% a 12%, mas cortou a estimativa para 6,5% a 8,5% em abril, citando impactos das tarifas dos EUA, recalibração estratégica no segmento de baterias e gerenciamento de oferta guiado pelo valor. A segunda redução em julho considerou os ajustes nos cálculos de impacto das tarifas.

A Porsche espera gastar cerca de 3,1 bilhões de euros em despesas extraordinárias do realinhamento completo dos seus portfólios de produtos em 2025, incluindo mudanças organizacionais e no setor de baterias. Deste valor, até 1,8 bilhões de euros serão destinados para reprogramar a nova plataforma veículos elétricos.

As mudanças adiam o lançamento de novos modelos completamente elétricos, inicialmente previstos para 2030, em resposta a desaceleração da demanda por esta categoria. A nova plataforma de EVs será planejada em coordenação com o grupo Volkswagen, enquanto a Porsche mantém a atual linha de modelos totalmente elétricos.

O portfólio será adaptado para lançar veículos com sistemas de combustão e plug-ins híbridos até 2030, caso do modelo Cayenne e do Panamera.

Em nota, montadora alemã afirma que a decisão de recalibrar o portfólio de veículos elétricos considera mudanças no ambiente externo, incluindo impactos de tarifas dos EUA e o declínio do mercado de luxo da China. O movimento ocorre em meio também ao aumento da concorrência de pares chineses.

Por volta das 9h30 (de Brasília), a ação da Porsche chegou a tombar 7,4% em Frankfurt.