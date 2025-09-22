Política monetária da China deve se concentrar em questões domésticas, diz presidente do banco central

PEQUIM (Reuters) - A política monetária da China se concentrará em questões domésticas, disse o presidente do banco central do país, Pan Gongsheng, em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira sobre a futura direção da política monetária após o recente corte nos juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve.

A China usará várias ferramentas de política monetária com base na situação econômica e trabalhará para reduzir o custo do financiamento social, disse Pan.

(Reportagem de Kevin Yao e Joe Cash)