PM que matou Leandro Lo é demitido por Tarcísio após pedido da Justiça

O tenente da Polícia Militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, acusado de matar com um tiro na cabeça o lutador de jiu-jítsu Leandro Lo - Reprodução/Band
O tenente da Polícia Militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, acusado de matar com um tiro na cabeça o lutador de jiu-jítsu Leandro Lo Imagem: Reprodução/Band
22/09/2025 08h39

22/09/2025 08h39

O tenente da PM Henrique Otávio Oliveira Velozo, acusado de ter matado o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo com um tiro na cabeça, foi demitido da sua função.

O que aconteceu

Demissão assinada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aconteceu em decreto da sexta-feira (19), publicado hoje no Diário Oficial de São Paulo. No documento, a demissão é justificada pela prática de "ato ou atos que revelem incompatibilidade com a função policial-militar".

Medida aconteceu quase três meses após Tribunal de Justiça Militar de São Paulo aprovar a exoneração do tenente por unanimidade. A Justiça considerou as condutas de Velozo como "desonrosas" e "incompatíveis com a função".

Velozo cumpre prisão em prisão preventiva e júri popular do caso já foi adiado duas vezes. Em maio, ele foi suspenso após pedido da defesa do policial; em agosto, ele foi cancelado após bate-boca entre os advogados de defesa do PM e promotores do caso.

O UOL entrou em contato com a defesa do PM e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Leandro Lo - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Leandro Lo
Imagem: Reprodução/Instagram

Leandro Lo foi baleado após briga, em São Paulo. O campeão mundial de jiu-jitsu foi morto no Clube Sírio, uma casa noturna localizada no bairro de Indianópolis, na zona sul de São Paulo, em agosto de 2022 após uma briga durante o show da banda Pixote.

PM, que já conhecia o lutador, se entregou um dia após o episódio. Segundo a mãe de Lo, Fátima, Velozo foi à casa noturna com a intenção de matar o campeão mundial. Os autos do inquérito da 16ª Delegacia de Polícia, na Vila Clementino, informam que uma das testemunhas revelou que o policial havia provocado Leandro antes de pegar uma garrafa de uísque e ser imobilizado pelo campeão mundial. Em seguida, o PM teria retornado e disparado.

Tenente da PM saiu de boate e foi a prostíbulo. Após disparar contra Leandro Lo, Velozo foi à boate Bahamas, tradicional prostíbulo em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o policial entrando na boate às 3h04 e saindo duas horas depois, acompanhado de uma mulher não identificada. Na ocasião, ele pagou por uma garrafa de um litro de uísque e duas doses de gim com energético. A Polícia Civil informou que, depois de visitar o local, o tenente foi a um motel.

Velozo tinha histórico de violência. Ele já havia sido condenado por agredir um soldado em uma briga de bar enquanto estava de folga.

