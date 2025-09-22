Planos de robotáxi de Musk para São Francisco confundem reguladores, mostram e-mails

Por Chris Kirkham

(Reuters) - O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, instigou investidores em julho com uma atualização sobre o robotáxi: após um teste em pequena escala em Austin, no Texas, a empresa expandiria rapidamente os táxis autônomos para mercados como a Bay Area de São Francisco, onde estava "obtendo a permissão regulatória para o lançamento".

Musk postou no X no início daquele mês que a Tesla implantaria robotáxis lá "provavelmente em um ou dois meses".

Mas a realidade dos planos da Tesla em São Francisco não incluía táxis autônomos. A montadora não havia solicitado as licenças necessárias, um processo que pode levar anos de testes sob a supervisão do Estado. Em vez disso, planejou viagens pré-agendadas em veículos conduzidos por humanos apenas para passageiros que recebessem um convite. E faria isso sob uma licença normalmente usada para limusines e que não permite o serviço de transporte sob demanda, de acordo com autoridades estaduais.

As notícias sobre os planos dos robotáxis da Tesla surpreenderam e alarmaram os órgãos reguladores, de acordo com e-mails enviados por autoridades da Califórnia e do governo federal e por um funcionário de políticas públicas da Tesla, obtidos pela Reuters por meio de uma solicitação de registros públicos.

Após uma reportagem na mídia informando que a Tesla implantaria robotáxis na Bay Area no final de julho, um alto funcionário do transporte estadual perguntou a um integrante da Tesla se a empresa esclareceria a "confusão pública".

O representante da Tesla não respondeu diretamente, afirmando apenas que a empresa não responde a perguntas da imprensa e que os clientes receberiam informações assim que disponíveis. No mês seguinte, Musk postou no X que "a área de atendimento do Tesla Robotáxi já é maior do que a de qualquer concorrente em Austin e na região da Baía de São Francisco".

Musk e a Tesla não responderam aos pedidos de comentário sobre esta matéria. Um porta-voz da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia, que regulamenta o transporte autônomo por aplicativo, disse que a Tesla é obrigada a descrever seu serviço de forma "adequada e precisa" e garantir que suas comunicações "forneçam uma distinção clara" entre suas operações conduzidas por humanos na Califórnia e o transporte autônomo por aplicativo oferecido em outros lugares.

Os robotáxis ainda não comprovados da Tesla sustentam seu valor de mercado de mais de US$1 trilhão e o impressionante pacote de remuneração que o conselho de administração da companhia propôs a Musk, que lhe oferece potencialmente centenas de bilhões de dólares em ações atreladas a metas de desempenho.

Musk prometeu a chegada iminente de robotáxis todos os anos ao longo de uma década. Até agora, no entanto, a fabricante de veículos elétricos lançou apenas o teste em pequena escala em Austin, com um número limitado de passageiros e monitores de segurança humanos no banco do passageiro dianteiro.

Na teleconferência de resultados de julho, Musk disse que a Tesla havia feito "progresso demonstrável" na direção autônoma "que muitos pessimistas disseram que não conseguiríamos alcançar".

"Fizemos o que prometemos", disse ele. "Não significa que sempre chegamos no prazo, mas conseguimos. E nossos pessimistas ficam sentados com cara de bobos."

Agora, as promessas de Musk estão ficando maiores, já que o bilionário enfrenta uma votação dos acionistas em novembro sobre sua remuneração. A pressão para entregar robotáxis também aumenta, já que o negócio de veículos elétricos da Tesla está em declínio. Musk disse aos investidores em julho que os robotáxis se expandiriam a uma "taxa hiperexponencial", atendendo "metade da população dos EUA" até o final do ano.

Enquanto isso, assim como no episódio da Bay Area, Musk e a Tesla estão cada vez mais usando o termo "robotáxi" para significar algo menos do que um táxi totalmente autônomo. Uma publicação de 13 de setembro na conta do Tesla X confundiu o termo com o recurso de assistência ao motorista "Full Self-Driving" (FSD) oferecido aos clientes, que requer um motorista humano atento.

“US$99/mês para ter seu próprio Robotáxi supervisionado”, dizia a postagem, citando o preço da assinatura do FSD.

Matthew Wansley, professor da Faculdade de Direito Cardozo de Nova York, especializado em veículos autônomos, disse que as alegações de Musk sobre a Bay Area mostram como a Tesla quer todos os benefícios de comercializar "robotáxis" e "autocondução" para clientes e investidores, mas nenhum dos encargos regulatórios ou riscos legais de fazer as mesmas alegações ao governo.

“Eles não querem dizer aos reguladores que têm um sistema de direção autônoma”, disse ele, “porque então eles ficam sujeitos a muito mais regulamentações em muitos Estados”.

A Tesla iniciou seu serviço em Austin em junho, mas ainda não o abriu ao público em geral. A empresa começou a mover os monitores de segurança do banco do passageiro pelo banco do motorista em viagens que incluem rodovias, informou a Tesla no X.

Musk afirmou que a Tesla planeja expansões de curto prazo na Flórida, em Nevada e no Arizona, que, assim como o Texas, têm poucas barreiras regulatórias para veículos autônomos. A Tesla obteve um certificado este mês para testar carros autônomos em Nevada, de acordo com autoridades estaduais, que não responderam a perguntas sobre se a companhia apresentou a documentação para operar robotáxis.

A Tesla recebeu na sexta-feira permissão do Arizona para testar veículos autônomos com um motorista de segurança, mas ainda aguarda aprovação para testar e operar sem motoristas. A Flórida não exige licenças operacionais específicas.

Dan Crowley, gestor de portfólio da Nightview Capital, investidora da Tesla, disse que não importa se a companhia vai cumprir todos os prazos notoriamente otimistas de Musk, desde que, no fim das contas, entregue um produto transformador. Ainda assim, disse ele, os investidores podem acabar perdendo a paciência.

“Se estivermos no mesmo lugar em dois anos, eu não ficaria em êxtase.”

REGULADORES PEGOS DESPREVENIDOS

Notícias sobre os planos do robotáxi da Tesla na Bay Area deixaram os reguladores da Agência de Transporte do Estado da Califórnia e da Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA, na sigla em inglês) inquietos, de acordo com e-mails trocados em 25 de julho, vistos pela Reuters.

"Sua equipe se reuniu com a Tesla e discutiu o lançamento neste fim de semana?", escreveu Kareem Habib, investigador da NHTSA, às autoridades da Califórnia. Um funcionário estadual respondeu que a Tesla não possuía as licenças necessárias.

Emily Warren, secretária adjunta de transportes do Estado, enviou um e-mail ao funcionário de políticas públicas da Tesla e a altos funcionários de duas outras agências estaduais que supervisionam veículos autônomos, citando preocupação com equívocos do público sobre os planos da Tesla na Bay Area.

Noelani Derrickson, funcionária da Tesla, disse em uma resposta por e-mail que a empresa informou a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia que planejava viagens para familiares e amigos dos funcionários da Tesla em veículos não autônomos.

Warren pressionou Derrickson sobre como as informações sobre um serviço de "robotáxi" chegaram ao público e sugeriu que isso poderia ter sido resultado de "uma interpretação equivocada" de declarações recentes da Tesla aos funcionários e ao público. Warren perguntou: "Você tem planos de esclarecer publicamente a natureza da expansão das operações da Tesla na Bay Area para dissipar a confusão?"

Derrickson, da Tesla, não respondeu diretamente, mas disse: "Como política geral, a Tesla não responde a perguntas da imprensa", acrescentando que os clientes receberão informações sobre as operações de transporte da Tesla "quando estiverem disponíveis".

Derrickson não respondeu aos pedidos de comentários.

(Reportagem de Chris Kirkham em Los Angeles; reportagem adicional de Abhirup Roy em São Francisco)

