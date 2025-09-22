Landim: PL não deve entrar em acordo com Motta por anistia light

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, não vê mais sentido na articulação de Paulinho da Força para reduzir penas dos condenados do 8 de janeiro, relata a colunista Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL.

Segundo Landim, o PL perdeu entusiasmo com a estratégia porque entende que a proposta não é suficiente para tirar Jair Bolsonaro do regime fechado, já que o Supremo aceita apenas ajustes que não mudam o regime de prisão do ex-presidente.

Antes da gente começar o jornal, eu estava conversando com o Sóstenes [Cavalcante], o líder do PL, que vai estar hoje com o Jair Bolsonaro e depois ele se reúne com o Paulinho da Força. O Sóstenes disse que o Bolsonaro não está muito bem de saúde, então ele vai ver primeiro como é que o Bolsonaro está em termos de saúde, para ver se dá para avançar nessa discussão com ele. E tentar entender um pouco como é que está o ânimo de Jair Bolsonaro em relação a essa história. Mas o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, o que ele diz é que ele acha que o Supremo é que tem que tratar de questão de redução de pena, isso não é assunto para o Congresso Nacional, ele está batendo muito nessa posição e que ele se mantém, o PL, querendo a anistia. Ele está muito convicto de que o PL não vai entrar nesse acordo. Raquel Landim

Esse pacto que vinha sendo costurado pelo Paulinho da Força com as bênçãos do Hugo Motta, com o relativo sucesso até antes das manifestações, parece estar enfrentando mais dificuldades e está fazendo água. Por quê? O PL não está satisfeito, o PL que até o final da semana passada estava elogiando a escolha do Paulinho, o próprio Sóstenes dizia que era um amigo dele, não está vendo mais com bons olhos porque está ficando claro que a redução de penas não vai ser uma redução suficiente para livrar o Jair Bolsonaro de um regime fechado. O Supremo já sinalizou que não vai aceitar uma redução de penas tal qual que leve Bolsonaro a já sair da cadeia. Raquel Landim

