Topo

Notícias

Pfizer compra Metsera em acordo de US$ 4,9 bi e reforça aposta em medicamentos para obesidade

São Paulo

22/09/2025 16h43

-A Pfizer anunciou nesta segunda-feira, 22, um acordo definitivo para adquirir a americana Metsera, especializada em medicamentos de última geração para obesidade e doenças cardiometabólicas. Segundo comunicado da companhia, a transação foi avaliada em US$ 47,50 por ação da Metsera no fechamento, para um valor empresarial inicial de US$ 4,9 bilhões, com possibilidade de pagamentos adicionais de até US$ 22,50 por ação vinculados a marcos clínicos e regulatórios.

A farmacêutica informou que a incorporação adicionará quatro programas em estágio clínico de incretina e amilina ao seu pipeline, incluindo potenciais remédios orais e injetáveis.

O portfólio inclui o MET-097i, um medicamento injetável em estágio intermediário de testes, o MET-233i, uma molécula em fase inicial de desenvolvimento, além de duas versões orais que devem começar a ser testadas em breve.

A Pfizer ressaltou que os dados disponíveis sugerem eficácia, tolerabilidade e durabilidade diferenciadas, com potencial de aplicação mensal.

A operação, aprovada pelos conselhos de ambas as empresas, está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e dos acionistas da Metsera.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Sem provas, Trump associa autismo ao uso de Tylenol e vacinas

Moradores suspendem bloqueios para Machu Picchu após acordo sobre transporte

Europa registra mais de 62.700 mortes relacionadas ao calor em 2024, diz pesquisa

Correção: Enel SP: chuvas deixam 579,5 mil clientes sem energia nesta tarde

Ousmane Dembélé, do PSG, conquista sua primeira Bola de Ouro

Gleisi reage após sanções dos EUA à mulher de Moraes: 'Conspiração contra o Brasil'

Gilmar Mendes elogia atos contra anistia e PEC da Blindagem: 'Força do povo brasileiro'

Chanceler saudita insta todos os países a reconhecerem Estado da Palestina

Aitana Bonmatí conquista Bola de Ouro pela terceira vez

Lula defende Palestina e diz que 'nada justifica usar fome como arma'

Gilmar Mendes não admitiu farsa em julgamento de Bolsonaro