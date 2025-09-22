Pfizer anuncia compra da Metsera, que produz medicamentos contra a obesidade

O grupo farmacêutico americano Pfizer anunciou, nesta segunda-feira (22), a compra da Metsera, que produz medicamentos para obesidade e doenças cardíacas, por 4,9 bilhões de dólares (R$ 26 bilhões na cotação atual).

Com a aquisição, a Pfizer busca expandir seu portfólio ao entrar no gigantesco mercado de tratamentos contra a obesidade.

"A obesidade é um campo amplo e em crescimento, com mais de 200 condições de saúde associadas", afirmou o CEO da Pfizer, Albert Bourla, em um comunicado divulgado pelas duas empresas.

"A proposta de aquisição da Metsera está alinhada com o nosso foco em direcionar nossos investimentos para as oportunidades de maior impacto e posiciona a Pfizer nesta área terapêutica chave", acrescentou.

A operação - que deve ser concluída no último trimestre de 2025 - inclui a compra das ações da Metsera por 47,5 dólares cada, totalizando US$ 4,9 bilhões.

O sucesso dos medicamentos contra obesidade e diabetes Ozempic e Wegovy - da empresa dinamarquesa Novo Nordisk - e do Zepbound - da americana Eli Lilly - aumentaram o interesse das empresas farmacêuticas pelo setor.

A Pfizer foi um dos primeiros laboratórios a desenvolver uma vacina contra a covid-19 com a tecnologia de RNA mensageiro, o que aumentou suas receitas durante vários anos.

Mas as ações do grupo caíram desde o fim da pandemia, de cerca de 58 dólares por ação em dezembro de 2021 (323 reais na cotação da época) para 24 dólares (128 reais) por ação no fechamento de Wall Street na semana passada.

Nas operações eletrônicas antes da abertura da Bolsa de Nova York nesta segunda-feira, as ações da Pfizer subiam 1,6%, enquanto as da Metsera disparavam quase 60%.

