Petróleo cai por preocupações com excesso de oferta

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com leve queda nesta segunda-feira, já que as preocupações com o excesso de oferta superaram as tensões geopolíticas na Rússia e no Oriente Médio.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 0,2%, para fechar a US$66,57 por barril. O índice de referência global tem sido negociado entre US$65,50 e US$69 desde o início de agosto.

O contrato do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos para outubro, com vencimento nesta segunda-feira, fechou a US$62,64 por barril, com queda de 0,1%. O contrato do segundo mês, mais ativamente negociado,, caiu 0,2%, a US$62,28.

"Os operadores voltaram a se concentrar em um mercado global de petróleo possivelmente com excesso de oferta, o que deve ocorrer em breve, a menos que os EUA e a UE cheguem a um acordo sobre tarifas mais severas para os países que compram petróleo russo", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociações da BOK Financial.

O Iraque, o segundo maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, aumentou as exportações de petróleo sob um acordo da Opep+, informou a empresa estatal de comercialização de petróleo SOMO. Ele também espera que as exportações de setembro variem de 3,4 milhões a 3,45 milhões de barris por dia (bpd).

A capacidade de produção de petróleo do Kuweit está em 3,2 milhões de bpd, a maior avaliação em mais de 10 anos, disse o Ministro do Petróleo, Tariq Al-Roumi, ao jornal local Al Qabas.

As ações dos EUA, que muitas vezes se movimentam em conjunto com o petróleo, caíram em meio a uma repressão à emissão de vistos e a suposições sobre os próximos movimentos da taxa de juros do Federal Reserve.

(Reportagem adicional de Florence Tan e Mohi Narayan)